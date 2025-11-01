Woody Harrelson explica por qué nunca volverá a trabajar con Matthew McConaughey en 'True Detective': "No hay ninguna posibilidad"

Durante años se ha hablado de la posibilidad de otra temporada de 'True Detective' que reúna a los personajes que Woody Harrelson y Matthew McConaughey interpretaron en la primera entrega. De hecho, McConaughey se ha dejado querer en varias ocasiones, pero Harrelson acaba de enterrar cualquier esperanza que hubiera de ello.

"Lo estropearía"

Harrelson se encuentra en plena campaña promocional de la tercera entrega de la saga 'Ahora me ves', por lo que está concediendo multitud de entrevistas. Ha sido en una para Today donde le han preguntado sobre un posible regreso a 'True Detective' y él se ha mostrado tajante:

Matthew es divertidísimo La verdad es que nunca. No hay ninguna posibilidad… Porque salió genial. Me encanta cómo salió, y si acaso, hacer otra temporada, creo, lo estropearía.

Esto acaba con toda posibilidad de algo que había estado haciendo mucho ruido este año. De hecho, Nic Pizzolatto comentó en el podcast Nothing Left Unsaid que ambos actores estaban abiertos a la posibilidad y que incluso tenía una idea para hacerlo posible. Siempre podrá reutilizarlo para una novela, pero con Harrelson y McConaughey que no cuente

Eso sí, ambos actores siguen siendo muy buenos amigos. Tanto es así que Harrelson aprovechó la ocasión para anunciar que está trabajando en otro proyecto con el protagonista de 'Interstellar' del que ha comentado lo siguiente: "Es una comedia de 30 minutos y espero que le guste a la gente".

En Espinof | Las mejores series de HBO Max en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025