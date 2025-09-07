HOY SE HABLA DE

Matthew McConaughey no descarta volver a 'True Detective' como Rust Cohle si se cumple una condición muy concreta. "Hay libertad en eso"

Además, el australiano ha celebrado que HBO tenga a Nicolas Cage en el punto de mira para la quinta temporada

Después de una tercera temporada que pasó más de puntillas de lo que cabría esperar por su notable reparto y su nada desdeñable dirección, 'True Detective' volvió a sorprender a propios y extraños con una 'Noche polar' en la que la showrunner y realizadora Issa López alcanzó unas cotas de calidad que rivalizan directamente con la celebrada tanda de episodios original capitaneada por Nic Pizzolato. 

Un círculo plano 

Por supuesto, dado el éxito del misterio ártico protagonizado por Jodie Foster y Kali Reis, el anuncio de una quinta temporada, que se ambientará en la neoyorquina Jamaica Bay, no se hizo esperar, y ya se tantea a Nicolas Cage como principal nombre para encabezar su elenco; decisión de casting que Matthew McConaughey, el eterno Rust Cohle de la 'True Detective' original, no ha dudado en celebrar. 

“Es un gran actor, y me gustaría verlo en ese mundo”.

Ahora bien, durante su aparición durante la premiere de su último largometraje, 'The Lost Bus', en el Toronto Film Festival —vía Variety—, el australiano no ha descartado volver a ponerse en la piel del investigador nihilista más querido del medio catódico si se cumple una condición muy concreta —y lógica—: el guión tiene que estar a la altura del primero.

“Clavamos esa primera temporada. Pero si llega un guion como aquel primero, con ese fuego y originalidad, lo haría. Y hablas de monólogos… Pues bien, Rust Cohle tenía un monólogo. Hablaba de todo lo que llevaba dentro, y le daba igual si le escuchabas o no. Hay libertad en eso”.

Además, McConaughey confesó que su mayor fuente de inspiración para crear sus personajes y canalizar sus emociones desde el papel a la pantalla no es otra que la vida real. 

“La vida real me inspira. El arte imita a la vida más de lo que sucede al revés. Así que el drama real, las responsabilidades reales, la comedia real, el dolor real, la alegría real, la verdadera victoria, el auténtico fracaso… todo eso llena mi depósito y me ayuda a crear mejores personajes”.

¿Volveremos a ver a Rust Cohle en acción? De momento, todo queda en el aire. Lo que sí sabemos es que la quinta temporada de la antología criminal de HBO llegará a nuestras pantallas el próximo 2027. Toca armarse de paciencia y poner una velita a San Nic Cage del amor hermoso. 

