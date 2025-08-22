'True Detective' quiere a Nicolas Cage para la temporada 5. La estrella está en negociaciones para protagonizar la aclamada antología criminal de HBO

Siguiendo la estupenda tradición de contar con alguna gran estrella para encabezar cada temporada de 'True Detective', HBO podría estar ya perfilando quién va a protagonizar esta quinta entrega. Según ha trascendido en medios como Variety, Nicolas Cage está a punto de cerrar un trato para ser el protagonista de la nueva temporada de la antología criminal.

De esta manera, el actor sucedería a Matthew McConaughey, Woody Harrelson (temporada 1), Colin Farrell, Rachel McAdams (temporada 2), Mahershala Ali (temporada 3) y Jodie Foster (temporada 4) como protagonista de la serie. Esto marcaría su segundo trabajo protagónico en televisión después de protagonizar la inminente 'Spider-Noir'.

Cage Detective

Aparte del fichaje de Cage, apenas se sabe nada de la temporada 5 de 'True Detective'. Lo que se comentó en su momento fue que esta nueva temporada nos llevarían a Jamaica Bay, paraje natural enclavado en Queens, Nueva York. Un leve cambio de aires respecto al ámbito más rural acostumbrado en la serie.

Con una fecha tentativa de estreno para 2027 en HBO Max, Issa López sigue al mando de la serie después de haber asumido los bártulos en el relanzamiento subtitulado 'Noche polar'. Una temporada ambientada en Alaska que, avisa, contiene conexiones importantes con lo que va a pasar en el estuario neoyorquino. La temporada 4 fue, recordemos, la más vista de la serie hasta el momento.

En Espinof | El final explicado de 'True Detective: Noche polar'

En Espinof | Las mejores series de Max en 2025