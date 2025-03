Matthew McConaughey deja claro cuál es su temporada favorita de 'True Detective'. "Fue uno de los mayores eventos de la historia de la televisión"

Matthew McConaughey se había retirado del cine hace seis años. Bueno, más o menos. Después de hacer 'The Gentlemen', que también co-produjo, se fue con su familia, grabó voces aquí y allá (para películas como '¡Canta! 2' o 'Deadpool y Lobezno'), publicó su autobiografía y decidió ponerse a cargo de su familia. Ahora, más de un lustro después, ha vuelto con 'The rivals of Amziah King', que, de momento, solo se ha estrenado en el festival South by Southwest. Y tiene mucho que decir sobre sus años apartado de las cámaras.

No es una lata el trabajar

McConaughey, en una entrevista extensa que ha dado a Variety, afirma que encontró este guion sobre un hombre que hace miel en Oklahoma y su relación con su hijo adoptado, y se acabó enamorando, por mucho que los primeros días en el rodaje se sintiera algo oxidado. "Recordé un par de cosas. Una, cuánto disfruto actuando. Dos, hey, McConaughey, eres bastante bueno haciendo esto. Y tres, que actuar es como coger vacaciones, y lo que me refiero como vacaciones es que cuando actúo, me centro en eso. Cuando me voy por la mañana, mi mujer dice, 'Pétalo. Tengo a los niños. Estamos bien". Eso son vacaciones. Porque no estoy haciendo múltiples tareas a la vez. No estoy compartimentalizando. Estoy centrado del todo en encontrar la verdad de mi personaje", afirma.

Muy bonito, pero sé que vosotros estáis aquí por la sangre y por saber qué ha dicho sobre 'True Detective' y, más particularmente, sobre su última temporada, 'Noche Polar'. Y quizá os vayáis decepcionados: "La vi. Sí, hay muchas cosas que aprecié. Pero mi temporada favorita -y creo que puedo decir esto de manera objetiva- es la primera".

Casualmente estaba en esa, pero creo que fue televisión increíble de verdad y una serie fantástica. La veía semanalmente, como todo el mundo, el domingo por la noche, y fue un evento para mí. Y pude sentarme y disfrutarla. Me encantaban las conversaciones de la hora del café las mañanas del lunes. Aunque la hice, me olvidé de lo que iba a pasar después. Fue uno de los mayores eventos de la historia de la televisión.

En fin, bienvenido de vuelta, Matthew. Por cierto, que ya ha rodado su siguiente película, dirigida por Adam McKay y titulada 'The Lost Bus'. A eso se le llama no perder el tiempo.

