‘El final de Oak Street’ termina con una escena muy de Spielberg clásico, pero deja cuestiones abiertas que lo hacen más complejo e interesante

Cualquier elemento de misterio o sorpresa parece eliminarse de una película como ‘El final de Oak Street’ (’The End of Oak Street’) cuando muestras dinosaurios en los posters y los tráilers. Y, aun así, este blockbuster de ciencia ficción era una de las grandes incógnitas para este verano por la singular mezcla del retorno de un cineasta de fantástico de culto como David Robert Mitchell y la producción de un J.J. Abrams que sigue queriendo hacer sus particulares emulaciones del cine de Steven Spielberg.

Lo más gratificante de una película como esta radica precisamente en tener lo mejor de ambos. No engaña ofreciendo una cosa distinta de una aventura fantástica que se experimenta de manera sensacional en su superficie, recuperando esa clase de producción de Amblin de los ochenta que entretenía a toda la familia incluso aunque lo llevase ocasionalmente al terreno del terror.

Por otro lado, sigue siendo una película del director de ‘It Follows’ y ‘Lo que esconde Silver Lake’ (’Under the Silver Lake’), que en su admiración por los tropos del género encontraba los espacios para subvertirlos y elaborar comentario afilado a nivel social o cultural. Aquí tiene que reducir esas ambiciones para ofrecer un espectáculo más digerible al público, pero no por ello renuncia del todo y ahí está su toque final tan satisfactorio como teñido por amargas cuestiones abiertas.

A partir de aquí spoilers de ‘El final de Oak Street’.

Antes del extremo fenómeno que lleva a la familia que interpretan Anne Hathaway e Ewan McGregor a una era donde los dinosaurios dominan la Tierra, encontramos una unidad familiar dividida por lo que parece un inminente divorcio. Una madre que vuelca sus deseos de escapar en una novela amateur y un padre alcohólico que rehúye los problemas y espera que todo vuelva a ser cómo antes. La emergencia de proteger a sus hijos de enormes animales carnívoros les fuerza a acabar con lo que los separa, reencontrándose con sus sentimientos perdidos.

Al menos, hasta que lo trágico pasa casi inevitablemente. Intentando rescatar a su familia, el patriarca que interpreta McGregor es devorado brutalmente por un dinosaurio. Su esposa e hijos quedan traumatizados al presenciarlo, pero tienen que seguir avanzando para regresar a su era. Algo que consiguen a través de las extrañas esferas líquidas y luminosas que sirven como portales.

El personaje de Hathaway y sus hijos, así como otra chica que ha perdido a su familia por “dino-violencia”, consiguen regresar al futuro, por así decirlo. Pero no vuelven al momento donde realizaron el salto hacia el pasado original, sino unos pocos minutos antes. Tiempo suficiente para que la matriarca decida salvar a su marido y a parte de su vecindario a través de llamadas telefónicas para advertirles del extraño fenómeno que puede acabar con su vida.

La coda de la película muestra el éxito de su plan, que consigue dos resultados: tanto el personaje de McGregor como los vecinos que logramos ver en primer plano durante la película se salvan, convirtiéndola en una heroína otorgándole un material más jugoso para poder ser novelista de éxito como pretendía. Pero esta vez sin tener que escapar de una familia que ha conseguido aprender a valorar de nuevo.

‘El final de Oak Street’ y forzar el pasado

La estampa final que vemos se aproxima casi a un final feliz de una producción de Spielberg de los ochenta, que es lo que persiguen mayoritariamente Bad Robot y Robert Mitchell, con la familia saliendo a tener una comida de domingo bien luminosa en el jardín en compañía de la niña que volvió con ellos al futuro y su familia… así como otra versión de ella misma.

La apariencia idílica que se muestra en la superficie está inevitablemente teñida por estos cabos sueltos. Si ‘El final de Oak Street’ es una película de intentar rescatar a tu familia y llevarla a tiempos pasados más sencillos, donde no hay amenazas de divorcio ni peligros constantes (los dinosaurios bien pueden ser un análogo de un planeta que está todo el rato amenazado por cambios climáticos, guerras y extremismos fascistas), la decisión de Hathaway intenta forzar ese retorno a la seguridad de la familia nuclear convencional.

Pero en su intento de forzar esa imagen de postal, y tener también un futuro que considera merecer, da rienda suelta a un mundo plagado de paradojas. Uno donde siente cariño por una versión de su marido que no es la que ha rescatado, y una niña tiene que convivir con una versión previa de su familia así como con otra versión de ella misma. Robert Mitchell es astuto presentando estos elementos discordantes de manera que deja cierta ambivalencia en el tono feliz del final, permitiendo a ‘El final de Oak Street’ salirse de la mera copia de una película pasada y tener todavía cierto regusto autoral y estimulante.

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