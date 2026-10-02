Meses después de pasar discretamente por los cines, se estrena en Prime Video una película de acción llena de lucha sin cuartel

¿Se ha convertido el thriller de acción en la nueva crisis de la mediana edad de muchos actores? ¿En vez de comprarse un coche deportivo excesivamente caro deciden reconvertirse en héroes con gran talento para la violencia? Por supuesto están en su derecho de hacerlo si eso también se traslada a entretenimientos sólidos como ‘Normal’.

Nada extraño

Bob Odenkirk continúa aprovechando su estrellato tardío para volverse una estrella de acción implacable, consolidándose en este thriller policial co-escrito por él y dirigido por Ben Wheatley. Una explosiva película que ha pasado discretamente en su estreno por cines y que ya se puede ver en streaming a través de Prime Video.

Ulises es un policía estacional que va a aceptando puestos temporales de sheriff en funciones por diferentes territorios. Su último encargo le lleva al tranquilo pueblo de Normal, situado en Minnesota, donde espera pasar unas semanas tranquilas hasta que sea reemplazado. Pero algo no cuadra en los cimientos de esta localidad, y un fortuito atraco terminará destapando sus peores secretos.

Odenkirk trabaja con el guionista Derek Kolstad, que además de hacer con él la saga ‘Nadie’ fue el artífice del fenómeno ‘John Wick’, en un trabajo policial con menos carga humorística y más herencia clásica. Un poco de western y un poco de thriller mugriento setentero recorren el ADN de esta película.

Por supuesto su apariencia es más digital y su guion quiere tener recovecos de más, porque quiere funcionar en un contexto moderno y con espectadores menos pacientes a algo convencional en algo de escala tan pequeña. Wheatley saca su lado más puramente artesano, aunque sabe los rincones para darle personalidad a la acción.

No es una película que rompa demasiadas expectativas o esquemas, da lo que promete. A menudo con promesas muy discretas, lo que la salva de decepcionar. Pero funciona estupendamente cuando saca las armas y cuando se apoya debidamente en Odenkirk, que suele ser seguro de vida en casi todos los registros.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia