Al fin, después de décadas de sufrimiento, el chiste de "¿Viernes 13? ¡Si todavía no he visto las doce anteriores!" va a tener sentido, porque la icónica saga de slashers no va a limitarse a continuar en la pequeña pantalla con la recomendable 'Crystal Lake' protagonizada por la siempre maravillosa Linda Cardellini, ya que Jason Voorhees volverá a pegar machetazos en la decimotercera película de la franquicia.

La emancipación de Jason

Fue hace unos días cuando la gente de Deadline informó en exclusiva de que 'Viernes 13' tendría su primer largometraje en casi dos décadas, y lo hará bajo la dirección de un veterano de la talla de Steve Miner, firmante de la 'Parte II' y responsable de dar a Jason el look al que le asociamos hoy en día con su máscara de hockey en la 'Parte III'. Así celebró el cineasta su regreso a la propiedad intelectual:

Cuando le puse la máscara de hockey a Jason para Viernes 13 Parte III sabía que crearía una imagen verdaderamente aterradora que funcionaría para esa película. No tenía ni idea de que perduraría como uno de los símbolos más emblemáticos del cine de terror. Estoy encantado de volver y continuar con el legado.

Pues bien, hoy hemos podido conocer más detalles sobre la próxima 'Viernes 13', cuyo título oficial será 'Jason', incluyendo su reparto. Está encabezado por Schuyler White como Jason Voorhees y Natalie Alyn Lind —'Rancho Dutton'— como Lauren, la final girl de la historia, junto a quienes estarán Matt Cornett, Lilia Buckingham, John Owen Lowe o Summer Madison, entre otra ristra jovenes que serán carne de cañón para el machete de Voorhees.

Robbie Barsamian, vicepresidente ejecutivo de Horror, Inc —productora de la cinta—, ha explicado así la decisión de fichar a White para interpretar al villano de la función y su visión sobre el nuevo Jason.

Pasamos meses pensando en cómo crear al Jason más aterrador e imponente y en quién merecía de verdad llevar la máscara. Más allá de su imponente presencia física, sabíamos que Schuyler entendía qué es lo que mueve a Jason, y que tenía la ética de trabajo y el respeto genuino por esta franquicia necesarios para hacerlo bien. Abordó este largometraje como si fuera el papel de su vida, ganando 14 kilos de músculo puro en su complexión de 1,95 m y estudiando a los icónicos Jason que le precedieron para que pareciera una fuerza imparable de la naturaleza. En el plató, lo encuadramos desde abajo y muy cerca, para que el público se sienta justo ahí, en su espacio, mirándole desde abajo. Este será el Jason más intimidante que jamás haya aparecido en la pantalla.

Jason, que ya ha terminado su rodaje, tiene previsto llegar a las salas de cine de todo el mundo el viernes 13 de agosto del próximo 2027. Desde luego, a esto se le llama ser consecuente.

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