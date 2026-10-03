Es un slasher mítico de los 90, pero rompía todas sus reglas en el primer asesinato por las buenas. El público pedía sangre y los productores se saltaron el guion

¿Qué es lo que el espectador medio le pide a un slasher moderno? Pues claro: muertes a cascoporro, y que al menos sean un poquito originales. No siempre lo tenemos (ahí está la terrible 'Scream 7' para demostrarlo), pero sus directores al menos lo intentan... incluso cuando, directamente, no tiene ningún sentido. Es lo que ocurre en 'Sé lo que hicisteis el último verano', la película de 1997, cuya primera muerte va en contra de todas las reglas de la propia cinta, pero tiene una explicación racional. Bueno, más o menos.

Sé lo que hicisteis hace 29 veranos

Podemos estar más o menos de acuerdo en que el guion de 'Sé lo que hicisteis el último verano' no es muy bueno. Y no lo es, en parte, porque Kevin Williamson lo escribió mucho antes de 'Scream' y Columbia lo metió en un cajón, olvidándose de su existencia... hasta el éxito de la película de Wes Craven. Entonces lo sacaron y lo produjeron a toda velocidad: en diez meses, el guion pasó de ser un fracaso a estrenarse por todo lo alto. Eso sí, con cambios de última hora.

No sé si hace falta avisar de spoilers de una película de hace 29 años, pero por si acaso, si no la habéis visto, no sigáis leyendo. Avisados estáis. La cosa es que en 'Sé lo que hicisteis el último verano' el asesino juega con los chavales en los días previos al 4 de julio, tratando de que su matanza ocurra el mismo día que le atropellaron. De hecho, aunque tiene a los protagonistas a tiro, solo les atropella un poco, les corta el pelo por la noche o les manda anónimos amenazantes. Eso sí, a un secundario que pasaba por ahí y no tuvo nada que ver con el atropello se lo carga por las buenas y sin motivo.

Max (interpretado por Johnny Galecki, sí, el de 'The Big Bang Theory'), que desde el principio se revela como uno de los posibles sospechosos de toda esta ola de crímenes, es asesinado al final del primer acto sin que hubiera hecho nada para merecerlo. Simplemente estar ahí y tener un gancho cerca. Su muerte no tiene ningún sentido (la película elimina un sospechoso y el asesino mata antes del 4 de julio), pero hay un motivo para que la viéramos en pantalla: aunque Kevin Williamson no la escribió así, al público le apetecía ver sangre.

Max Killing

En el guion original Max sobrevivía, pero la audiencia de prueba que vio el primer montaje se aburría sin ver muertes hasta bien pasado el segundo acto, y pidieron que el Pescador pasara por cuchillo a alguien antes de tiempo. Los productores cogieron a Galecki, cuyas escenas eran más fáciles de cortar, y añadieron un momento estelar en su lugar de trabajo, donde muere asesinado unos días antes del 4 de julio. Después otro, ya muerto, en el maletero de Julie, y pusieron diálogos adicionales donde se le nombra como una de las víctimas. Y ya estaría, bajada de atención solucionada.

No fue lo único que añadieron los productores a posteriori sin hacer caso al guion original de Williamson: el final, en el que Julie está duchándose en la universidad y ve escrito en el espejo "Aún lo sé" antes de que el asesino irrumpa en pantalla lanzándose contra ella (que en 'Aún sé lo que hicisteis el último verano' se reveló que era una simple pesadilla), originalmente era, literalmente, un e-mail en el que Julie leía "Aún lo sé". Menos climático, pero más lógico

De hecho, como no tenían tiempo para regrabar esta escena final antes del estreno, directamente alquilaron el plató de al lado de donde se rodaba 'Cinco en familia' para que Jennifer Love Hewitt lo grabara en los ratos sueltos de la serie. Que este "keep it cutre" acabara recaudando 125,3 millones en taquilla y solidificara el interés del público por el slasher teen solo puede entenderse teniendo en cuenta que, bueno, eran los 90. Estábamos tan necesitados de buen cine de terror que esto hasta colaba.

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