Este 2026 vino bien cargadito para los fans de los animes isekai. Volvió 'That Time I Got Reincarnated as a Slime', regresó 'The Saga of Tanya the Evil' y también tuvimos nuevos capítulos de 'Re:ZERO -Starting Life in Another World' ('Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu), que estrenaba su cuarta temporada para terminar de convertirse en una de las paradas imprescindibles para los fans del género.

Que queda más

Ya desde el inicio de su cuarta temporada 'Re:ZERO' empezó fuerte la emisión, superando a 'Witch Hat Atelier' en cuanto a popularidad y estrenando uno de los capítulos de anime mejor valorados de todo 2026. La cuarta temporada llegó a su final en septiembre, pero como los fans del isekai saben, aún queda mucho material por adaptar de las novelas ligeras y sus responsables quien exprimirlo al máximo.

Desde las redes sociales del anime se ha confirmado que la quinta temporada de 'Re:ZERO' ya ha entrado en producción. También se ha dejado ver una primera imagen con Subaru y Rem enfrentándose a un gigantesco bosque y el subtítulo "Por ti, cuantas veces sea necesario".

Tras el final de la cuarta temporada, nos meteríamos en el siguiente arco, "La tierra de los lobos/Imperio de Vollachia". En este punto, Subaru, Rem y Louis terminan separados en el Imperio de Vollachia, que se encuentra en medio de una guerra civil para restaurar al emperador destronado Vincent Abellux.

Las novelas ligeras de Tappei Nagatsuki y Shinichirou Otsuka ya cuentan con 45 volúmenes y numerosas historias cortas, así que a este ritmo vamos a tener 'Re:ZERO' para muchísimo rato. La gran incógnita es cuándo se estrenará esta quinta temporada del anime... Pero teniendo en cuenta que en White Fox han ido cogiendo carrerilla con las últimas dos temporadas, quizás podamos esperar el regreso de Subaru para finales de 2027 o principios de 2028.

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