El éxito de 'La bola negra' ha demostrado que el cine queer está muy lejos de ser una propuesta minoritaria. La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi no solo se ha convertido en la más taquillera en España en lo que llevamos de 2026 y ha sido seleccionada para representar al país en los Premios Oscar 2027, sino que también ha conseguido despertar un enorme interés fuera de nuestras fronteras.

Ahora, su estreno estadounidense ha confirmado parte de esas expectativas, con más de 2,5 millones de dólares recaudados en ese mercado y una taquilla global que supera los 46 millones. Un recorrido especialmente significativo para Los Javis, que querían desmontar la idea de que las historias LGTBIQ+ solo interesan a un público concreto.

La importancia de escuchar a nuestros mayores

Más allá de hablar de lo queer, 'La bola negra' también habla de memoria histórica, de la Guerra Civil y de la necesidad de conocer nuestro pasado para entender el presente. Así lo explicaba Penélope Cruz a Público durante el Festival de San Sebastián: "Es una película que habla sobre muchas cosas, habla de Lorca, habla de la guerra, habla de la memoria histórica de nuestro país".

En una de sus entrevistas más recientes, concedida a Univision, los actores y directores reflexionaron precisamente sobre la importancia de escuchar a las generaciones anteriores. Carlos González reconoció que hay una conversación que le habría gustado tener más veces con su abuelo:

"Me arrepiento mucho de no haber podido hablar con mi abuelo lo suficiente. Me hubiera gustado escucharle más porque escuchar es lo que nos convierte en más humanos y ser conscientes de dónde venimos para poder mejorar un poco nuestro presente".

Javier Ambrossi también compartió ese sentimiento y reconoció que, si tuviera la oportunidad de volver atrás, aprovecharía mucho más el tiempo con sus abuelos.

"Yo, desde luego, ahora si pudiera hablaría mucho más con mis abuelos. Si pudiera, me sentaría y preguntaría, les diría Cuéntame cómo fue. No sé por qué nunca aproveché la oportunidad de preguntarles qué sentían".

Por su parte, Javier Calvo se siente afortunado de haber podido conocer una parte de la historia de sus abuelos que todavía conserva con especial cariño. El director recordó cómo, durante el último año de vida de su abuelo, decidió preguntarle por su relación con su abuela:

"Justo el último año antes de que muriera mi abuelo, le pregunté cómo fue la historia de amor entre mi abuelo y mi abuela, porque son las personas que más se han querido que yo he conocido. Mi abuelo tenía pasión por mi abuela desde que tengo uso de razón. Me contó toda la historia y me siento un privilegiado de saber cómo se conocieron, en qué trabajó mi abuela cuando tenía 16 o 15 años, que fue costurera, modista en Loewe en Madrid. De repente descubres unas cosas preciosas. Hay que sentarse con los abuelos, con los padres y decir Cuéntame tu historia, quiero saberl".

Ambrossi remató la reflexión con una advertencia sencilla, pero muy significativa: "Mientras puedes, que luego es tarde".

En Espinof | Javier Calvo, sobre Penélope Cruz en 'La bola negra': "Solo diez figurantes, elegidos por nosotros, podían tocarla"

En Espinof | Antonio de la Torre, tras trabajar con Los Javis en 'La bola negra': "Ojalá me vuelvan a llamar. Son muy buenos dirigiendo actores"