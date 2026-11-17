El éxito arrollador de 'Spider-Man: Brand New Day' parece que no ha sido suficiente para Sony, pues el estudio acaba de anunciar su regreso a los cines con una versión extendida a partir de este 4 de diciembre de 2026. Una buena forma para ejercer como "metadona" cinematográfico para los que entonces no se puedan aguantar las ganas más de cara al inminente estreno de 'Vengadores Doomsday'.

La versión extendida de 'Spider-Man: Brand New Day' contará con 7 minutos completamente nuevos -o al menos así se filtró hace unos días-, entre los que se cuenta con la escena que Rosario Dawson rodó retomando el mítico personaje que ya interpretó en 'Daredevil', 'Iron Fist', 'Luke Cage' y 'The Defenders'. Todo apunta a que será un momento que comparta con el Peter Parker de Tom Holland.

Rosario Dawson en 'Daredevil'

Por desgracia, Destin Daniel Cretton eliminó la aparición de Dawson del montaje original lanzado en cines, pero ahora se queda sin excusas para no recuperarla. Además, la actriz confirmó que había grabado la escena en cuestión y que se eliminó en el último momento, por lo que los fans de Marvel están deseando poder verla de una vez.

Era de esperar

Ahora habrá que ver cómo reacciona el público, pues Sony ya intentó lo mismo en su momento con 'Spider-Man: No Way Home', pero esa versión extendida no logró sumar ni 10 millones de dólares adicionales. Mi apuesta es que sí se sobrepasará con creces esa cifra en el caso de 'Spider-Man: (Brand New) Brand New Day'. Sí, ese es su título oficial.

Recordemos que 'Spider-Man: Brand New Day' arrasó en cines con unos ingresos de 2.523 millones de dólares, lo que la convierten actualmente en la tercera película más taquillera de todos los tiempos. Por delante sólo están 'Vengadores Endgame' (2.942 millones) y 'Avatar' (2.923 millones).

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