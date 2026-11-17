Hace más de 110 años, una película cambió para siempre la historia del cine. 'El nacimiento de una nación' ('The Birth of a Nation'), dirigida por D. W. Griffith y estrenada en 1915, supuso una auténtica revolución por sus innovaciones técnicas y narrativas, hasta el punto de convertirse en un referente para cineastas de generaciones posteriores.

También fue un fenómeno comercial sin precedentes: según ScreenRant mantuvo como la película más taquillera de todos los tiempos durante 25 años. Sin embargo, su legado está lejos de ser motivo de celebración. Detrás de sus avances cinematográficos se esconde una obra profundamente racista que presenta al Ku Klux Klan como una organización heroica y difunde una visión completamente distorsionada de la historia de Estados Unidos.

Una revolución cinematográfica

Desde la perspectiva actual, muchos de los recursos que utilizó Griffith pueden parecer habituales, pero en 1915 supusieron un salto enorme para el lenguaje cinematográfico. En sus casi tres horas de metraje, 'El nacimiento de una nación' reunió técnicas que ayudaron a transformar la manera de contar historias en la pantalla: transiciones entre planos generales y primeros planos, movimientos de cámara, diferentes perspectivas, escenas nocturnas y, especialmente, el montaje paralelo.

La película también destacó por sus monumentales escenas de batalla y por una estructura narrativa especialmente ambiciosa para su época. Su influencia fue mucho más allá de Hollywood. El cineasta soviético Sergei M. Eisenstein, responsable de 'El acorazado Potemkin', estudió las técnicas de montaje de Griffith y desarrolló algunas de ellas en sus propias películas.

En ese sentido, 'El nacimiento de una nación' demostró de forma impresionante el potencial narrativo del cine, que todavía estaba dando sus primeros pasos como medio artístico.

El problema es que toda esa innovación estaba al servicio de un relato histórico profundamente racista. La película aborda la Guerra Civil estadounidense y la posterior Reconstrucción desde una perspectiva distorsionada, en la que los personajes negros aparecen representados mediante estereotipos ofensivos y el Ku Klux Klan se presenta como una fuerza heroica que supuestamente protege a la población blanca.

En lugar de mostrar a la organización como un grupo terrorista responsable de la violencia racista, Griffith construyó una narración que justificaba sus acciones y convertía a sus integrantes en los salvadores de la sociedad.

Las consecuencias de aquella representación fueron más allá de la polémica cinematográfica. La película contribuyó al resurgimiento del Ku Klux Klan, que aprovechó su enorme popularidad para reforzar su imagen pública. Según estudios recogidos por el Center for American Progress, también se han documentado vínculos entre las proyecciones de la película y el aumento de la violencia racista.

Por eso, 'El nacimiento de una nación' sigue siendo una de las obras más difíciles de abordar cuando se habla de los grandes clásicos del séptimo arte. Su importancia técnica es innegable, pero tampoco se puede separar de la ideología que transmite.

La revista estadounidense The New Yorker resumió esta contradicción con una frase especialmente contundente: "Lo peor de la película es lo buena que es". Una reflexión que captura perfectamente el incómodo legado de una película que fue capaz de revolucionar el lenguaje cinematográfico mientras utilizaba ese mismo poder para difundir odio y prejuicios.

La podéis ver en Filmin y Artiflix.

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