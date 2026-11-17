‘Jurassic World’ ha terminado creando una especie de monopolio en torno a los dinosaurios como propuesta espectáculo que resulta injusta porque a veces hace el uso menos imaginativo de los mismos. O, al menos, no es capaz de conectar del todo el factor excitante y terrorífico que tienen estos animales extintos, algo que sí recupera ‘El final de Oak Street’ (’The End of Oak Street’).

El comienzo de la extinción

El sorprendente y salvaje show de ciencia ficción y terror del verano, dirigido por David Robert Mitchell y protagonizado por Anne Hathaway e Ewan McGregor, no tuvo precisamente el impacto de un blockbuster jurásico. No lo necesita para ser mejor que la mayoría de ellos, y ahora se puede comprobar en streaming a través de HBO Max.

La familia Platt está en un momento inestable que los padres intentan esconder de manera muy pobre. En medio de este maremoto emocional, algo más grande sucede: los Platt se despiertan comprobando que su vecindario ha viajado atrás en el tiempo, cuando los dinosaurios se desplazaban y cazaban a placer, empezando así una carrera por la supervivencia.

Vemos entrelazada en ‘El final de Oak Street’ una aparente sencillez que la hace disfrutable en su faceta más superficial, pero recupera una estupenda tradición de fantástico de impacto así como carácter familiar. Entre el factor espeluznante de una ‘Poltergeist’ y las hechuras dramáticas de una ‘Señales’ (’Signs’) inyectadas con esteroides.

Es una película aparentemente inusual para un autor de culto como Robert Mitchell, pero sabe como dar la excitación más primaria de su propuesta para, discretamente, ir desmontando ciertas convenciones sobre la imagen idílica de la familia suburbial. Sin entrar necesariamente en juicios a sus personajes, trata de mostrarlos en sus frustraciones e imperfecciones mientras lo sobrenatural les obliga a reconsiderar prioridades.

Su final es un atrevimiento especial que muestra que tenemos una película menos conformista de lo que una cinta de dinodiversión suele ofrecer. No es siempre redonda ofreciendo tanto ideas como espectáculo, pero es más que notable en cómo intenta hacer que convivan, además de increíblemente violenta. Más películas de este estilo son necesarias.

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