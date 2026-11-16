9 temporadas y 94 episodios. Ya es oficialmente la nueva serie más larga de toda la historia de Netflix

Una queja muy recurrente es que Netflix cancela sus series muy prontos, impidiendo así que exploren todo su potencial y cuentan la historia completa. Sin embargo, hay títulos que sí lo consiguieron, pero ningún otro alcanzó el récord de 9 temporadas y 94 episodios que acaba de conseguir 'Un lugar para soñar' con el anuncio de su renovación por una novena entrega.

La propia plataforma ha confirmado oficialmente que esa renovación convierte oficialmente a 'Un lugar para soñar' en la serie de ficción más larga de la historia de Netflix. Hasta ahora compartía esa marca tanto con 'Élite' como con 'Big Mouth', pero ambas finalizaron tras su octava entrega, por lo que ahora la serie protagonizada por Alexandra Breckenridge y Martin Henderson se queda con el récord en solitario.

Haciendo historia

Además, esos 94 episodios que alcanzará 'Un lugar para soñar' con los 10 episodios que tendrá su temporada 9 también le permiten igualar el récord de mayor número de capítulos para una serie de ficción de la plataforma. Esa marca la estableció 'Grace and Frankie' en 2022, pero la serie no pasó de ahí y ahora mismo nada apunta a que la novena entrega vaya a ser la última de esta adaptación de la popular saga literaria de Robyn Carr.

Lo curioso es que todo esto se haya anunciado antes incluso del estreno de la temporada 8 de 'Un lugar para soñar', pero es que es habitual que la serie confirme su renovación con mucha antelación, permitiendo así que las esperas entre temporadas sean más cortas que en el caso de la mayoría de series actuales.

El showrunner Patrick Sean Smith no ha dudado en mostrar su entusiasmo ante la noticia al señalar que "nueve temporadas son un regalo inimaginable que demuestra el poder de los personajes a los que el público ha llegado a conocer y querer como si fueran parte de su propia familia. El hecho de que los fans sigan interesados ​​en sus vidas es el mayor halago que podríamos recibir, además de un testimonio de nuestro extraordinario reparto. Me entusiasma que podamos seguir contando estas historias".

Por su parte, Henderson ha señalado que "me siento muy honrado y agradecido por el éxito de 'Un lugar para soñar' y no tengo palabras para agradecer a nuestros fans su continuo apoyo al espectáculo. Todo el equipo y el elenco trabajan arduamente para que sea lo mejor posible, y estoy encantado de que tengamos otra oportunidad de entretener a todos los fans alrededor del mundo", mientras que Breckenridge ha destacado lo siguiente:

Estoy increíblemente orgullosa de nuestra serie y no podría estar más emocionada de tener la oportunidad de continuar en la novena temporada. Todo el equipo de producción trabaja muy duro para dar vida al mundo de 'Un lugar para soñar'.

La temporada 8 de 'Un lugar para soñar' se estrena el 6 de diciembre de 2026, desconociéndose por el momento cuándo podremos ver la novena, pero lo más probable es que llegue en 2027. A fin de cuentas, la séptima también se estrenó este mismo año...

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