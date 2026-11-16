La secuela no oficial de 'E.T' que se inventaron en la traducción española. Un absoluto despropósito fruto de la picaresca nacional

Desde el mismo momento en el que 'E.T' se convirtió en un fenómeno de masas (no en vano fue la película más taquillera de la historia durante 11 años, cuando la superó 'Parque Jurásico'), las productoras de serie B intentaron replicar su éxito a la desesperada con plagios burdos e inspiraciones falaces. Bien es conocido el caso de 'Mi amigo Mac', patrocinada por McDonald's y un auténtico clásico de la serie B, pero la lista de "E.T.xplotations" va hasta el infinito.

Mi plagio, teléfono

Te puedes hacer un buen maratón de copias cutres de 'E.T' con películas como 'Nukie', 'Mi amigo púrpura' ('Purple people eater', ¡con un jovencísimo Neil Patrick Harris!) o la española-francesa 'Los nuevos extraterrestres', pero hay una versión en particular en la que el marketing español utilizó todo su ingenio para convertir la adaptación de la novela dramática de Florence Montgomery 'Misunderstood' con Gene Hackman y Henry Thomas... en una secuela de 'E.T'.

'Misunderstood', estrenada en 1983, era el dramón de un padre que, tras la muerte de su esposa, intenta congraciarse con sus hijos, sin mucha suerte. El eslogan en Estados Unidos, de hecho, era "Para todos los niños que quieren ser abrazados. Para todos los padres que quieren amar y entender". Todo muy bonito, pero con eso no se vende una película, debieron pensar en Españita.

Aquí, la distribuidora decidió dejar el drama de lado y centrarse en Henry Thomas, que el año anterior había protagonizado 'E.T' y se había hecho mundialmente famoso como Elliot. Perfecto pues, ya tenían título: 'Elliot, mi mejor amigo'. Y a correr.

De hecho, el póster que aquí se vio en cines no fue el americano, con Hackman y Thomas, sino uno nuevo que, a portada entera, mostraba la cara del actor infantil mirando a las estrellas y en el que se leía el título en la misma tipografía y color que el de 'E.T'. Si cuela, cuela. Por supuesto, sobra decir que su personaje en la película no se llama Elliot (sino Andrew) y el único parecido que tiene con la película de Steven Spielberg es que va en bici durante una escena. Por esa misma regla de tres, 'Verano Azul' sería 'E.T. 3'.

No consiguieron su objetivo de hacer creer que Elliot seguía por su cuenta sus desventuras al margen del extraterrestre, y la película, que costó 10 millones de dólares, se estrelló en taquilla recuperando tan solo 1,5 millones en todo el mundo. Thomas no tardó en desaparecer de las pantallas al llegar a la adolescencia, pero tuvo la infinita suerte de encontrarse con Mike Flanagan por el camino, que le fichó para 'Ouija: el origen del mal' y desde entonces le ha convertido en parte de su círculo de confianza. Al menos ya nadie se atreve a traducir 'Gerald's Game' como 'El juego de Elliot'.

En Espinof | Ni el videojuego de Atari, ni el muñeco de plástico: lo peor de 'E.T, el extraterrestre' fue este terrible juego de mesa

En Espinof | Las mejores películas de 2026