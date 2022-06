Las imitaciones chuscas de 'E.T. el extraterrestre': bestiario de clones abyectos de la obra maestra de Spielberg en su 40 aniversario

‘E.T., el extraterrestre’ (E.T.: Extraterrestrial, 1982) cumple 40 años definiendo mucho del estilo del cine fantástico firmado para la gran pantalla actual, en parte porque la impronta de su director, Steven Spielberg, sigue vigente tanto como autor como productor, y el legado del pequeño alienígena marrón permanece, Y toca recordar que su éxito creó toda una avalancha de imitaciones cutres.

Pese a que su influencia se puede seguir en películas como ‘Cortocircuito’ (1986), ‘Purple People Eater’ (1988), ‘El gigante de hierro’ (1999) o ‘Lilo & Stitch’ (2002) lo que nos importa ahora son sus primos zarrapastrosos directos. Debemos dar las gracias a un gran plantel de productores, guionistas y directores sin vergüenza sin los que no habríamos podido disfrutar de estas trece muestras de miseria espiritual. Una selección de sustitutos de todo a cien del adorable alien diseñado por Carlo Rambaldi. Un viaje roñoso para desafiar tu salud mental, reir y llorar.

13- Badi (1983)

Dirección: Zafer Par. Reparto: Cengiz Sayhan, Tolga Sönmez, Orhan Çagman, Tuncer Sevi, Ani Ipekkaya.

El E.T. turco. Bueno, el primero. Turquía tiene la insana costumbre de hacer ‘reboots’ baratitos de los éxitos de hollywood. En esta ocasión, con las ganancias de la venta de cinco kebabs consiguieron hacer un traje (con tetas) en el que meter a un enano con el que hacer una copia resultona. El problema es que aquí el niño protagonista parece hacerse amigo, por pena, de un niño deforme. Cuando te acostumbras a verle, el bicho deja de dar miedo, sobre todo cuando éste mira las revistas porno del padre del prota. Qué salao.

12- Hwanggeumnyeonpilgwa gaegujangi oegyesonyeon (1983)

Dirección: Young-su Lee. Reparto: Animación.

Traducida algo así como ‘El lápiz dorado y el travieso chico alien’ este anime coreano es una de las propuestas más insólitas dentro de los exploits de E.T. que fue dirigida por el misterioso Young-su Lee, cuyo único trabajo es este. Una nave con forma de lapicero, un E.T. heróico y aventuras en el espacio, puede que sea la más distinta a la de Spielberg de las presentes, de hecho se llegó a lanzar en Corea antes que la película. Si alguien la quiere ver está entera en youtube.

11- Los nuevos extraterrestres (1983)

Dirección: Juan Piquer Simón. Reparto: Ian Sera, Nina Ferrer, Susana Bequer, Sara Palmer, Oscar Martín, Emilio Linder.

El rey de la serie B (y Z) española Juan Piquer Simón era un experto en fabricar exploits con vocación internacional. Tanto, que muchas de sus obras tienen un auténtico seguimiento de culto mundial. Los nuevos Extraterrestres no es excepción y las aventuras de Trompi, el alien que come cacahuetes, se coló dentro de las 100 peores películas de todos los tiempos de la página imdb. Quisieron hacer un plagio de ‘Alien’ y viendo el éxito de E.T. incluyeron a matacaballo toda la trama con niño, quedando un extraño híbrido con el terror algo pasado de vueltas.

10- El Ete y el Oto (1983)

Dirección: Manuel Esteba. Reparto: Francisco Calatrava, Manuel Calatrava, Curro García, Óscar García, Diana Conca.

El E.T. de los hermanos Calatrava. Cómo, ¿Que ese nombre no te dice nada? Imagina una pareja de humoristas que aúnen la sutileza de los Morancos, la capacidad de reinvención de José Mota o el ingenio de Barragán. Además de cantar, eran muy dados al cine de parodia en plan ‘Scary movie’ y nuestro pequeño extraterrestre no podía faltar en su colección. Para llevar a cabo el esperpento, el hermano feo de la pareja balbucea envuelto en un traje de condón, aunque más que parecerse a E.T. se asemeja a un teletubbie con parálisis cerebral.

9- Los extraterrestres (1983)

Dirección: Enrique Carreras. Reparto: Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Luisa Albinoni, Susana Traverso, Mario Sánchez.

Con todos ustedes: Moguito.** El E.T. argentino, un ser extraterrestre que te ayuda a ligar**. No es tan feo como otros de esta selección pero también tiene un problema grave con el bótox. En ‘Los Extraterrestres’ también se suceden facsímiles de momentos emblemáticos de la de Spielberg, como el vuelo en bicicleta, que aquí se sustituye por un coche que no arranca. Los afortunados, en este filme dirigido por el experto en exploits Enrique Carreras, eran la pareja de cómicos de moda en Argentina, Olmedo y Porcel. Otro dúo ideal para investigar métodos avanzados en Guantánamo.

8- UFOleul tagoon oegyein wangja (1984)

Dirección: Cho Min-cheol. Reparto: Animación.

La segunda copia de E.T. de Corea, otro anime lleno de tramas de fantasía, idas y venidas que junta a los niños con un príncipe entre los E.T. que los lleva a su asediado planeta para conocer a su familia y meterse en travesuras con villanos peligrosos, con algunas ideas que luego coincidirían con ‘Exploradores’ de Joe Dante, pero en esta ocasión con un diseño del alien mucho más parecido al de Rambaldi, también se tomaron moldes de los personajes clave de los niños e incluso se recrea la escena de la bicicleta de forma poco menos que calcada.

7-Aguenta Tesão (Quanto Mais Sexo Melhor) 1986

Dirección: Custdio Gomes. Reparto: Luziani Cabral , Tatiana Mogambo , Samira.

El primer E.T. porno, o el primero que sepamos, una típica producción con sexo explícito de los ochenta hecha en Brasil, en la que unas parejas van un camping a aquello, y una chica que se queda a dos velas pasa el rato viendo viejas cintas VHS porno, paseando por la playa, donde encuentra unos caballos haciendo tal y finalmente se encuentra con un extraño visitante: supuestamente el alien de Spielberg, pero si en vez de Carlo Rambaldi lo hubiera diseñado alguna asociación de cabezudos, en el esperable encuentro descubrimos el secreto del extraterrestre, un pene doble para proporcionar máximo placer simultáneo.

6-Homoti (1987)

Dirección: Müjdat Gezen. Reparto: Müjdat Gezen, Perran Kutman, Bahar Öztan, Altan Erbulak, Savas Dinçel.

El otro E.T. Turco. Quizá es el remake o la segunda parte de Badi, no está demasiado claro. Alguien pensó que no se había hecho justicia con la primera adaptación y trató de crear una experiencia aún más dolorosa. En esta ocasión la película trata de ser ‘graciosa’. Homoti es como si a Carmen Lomana se le hubiera ido la mano con la cirugía plástica y hubiera llegado un par de fases más allá que el bueno de Mickey Rourke. Tiene el culo a lo Kim Kardashian y se atreve a ver ‘Tiburón’, en plan homenaje.

5- Mi amigo Mac (Ma and Me,1988)

Dirección: Stewart Raffill. Reparto: Christine Ebersole, Jonathan Ward, Tina Caspary, Lauren Stanley, Jade Calegory.

¿Te acuerdas cuando pedías a los reyes un muñeco guay y te traían uno con un nombre parecido pero mucho más cutre (y barato)? Supongo que el director de esta peli pensaba que igual hacía algún dólar cuando alguien la confundiera con E.T. en el videoclub. La única diferencia es el patrocinio de coca cola (el alien es adicto) y McDonalds en la peli. Hay terrorífica una secuencia de baile sin venir a cuento en una hamburguesería, el bichejo se llama MAC e incluso el terrorífico payaso Ronald llegó a presentar un tráiler de la peli en televisión. Fue una broma recurrente de Paul Rudd a Conan O’Brien con su escena de la caída en silla de ruedas y en el final japonés mataban al niño paralítico de un tiro.

4- Nukie (1988)

Dirección: Sias Odendal, Michael Pakleppa. Reparto: Glynis Johns, Steve Railsback, Ronald France, Siphiwe Mlangeni, Sipho Mlangeni.

¿Un furbi con la viruela del mono? ¿Gollum con una hidrocelafia mal curada? ¡no! ¡es Nukie! El extraterrestre amigo. Efectivamente, también tiene fijación por hacer amistad con los niños. En este caso, dos hermanos de la sabana africana. El resto del equipo lo forma una monja misionera, un chimpancé que habla y alguien de la NASA, por si acaso. ¿El resultado? Una de las películas con peor valoración de la página Imdb. Escenas de baile absurdas y grandiosas, soniditos y efectos de commodore 64 o trajes de papel maché que se desmenuzan cuando se mueven. Grotesca y maravillosa.

3- Búscate la vida – Vomitón y yo (Get a life: Swipe and Me, 1992)

Dirección: David Mirkin. Reparto Chris ElliottBrian Doyle-MurrayRobin Riker. Uno de los episodios más delirantes de la serie de televisión más alucinante de los noventa. ‘Búscate la vida’ era un reducto irreverente, llena de humor absurdo que funcionaría de lleno en estos tiempos de ni-nis de treinta años. Durante los veinte minutos de este episodio se repasaban todos los lugares comunes del subgénero ‘extraterrestre amigo’ siguiendo a Vomitón, un alien macarra y pringoso que al verse amenazado o nervioso vomitaba a chorro sobre el pobre Chrish Elliot. Al final se lo acababan COMIENDO con patatas.

2- Los aristócratas y la extraterrestre (Extra Terrestrian: Die Ausserirdische, 1996)

Dirección: Lidko Entinger, Siggi Entinger. Reparto: Mary Millman, Fabien Barone, Attila Roll.

Otro E.T. porno, este mucho más popular, y no es el único, también circulan clips menos sofisticados con una máscara cualquiera y alguna más moderna y elaborada parodia como E.T. XXX que es algo menos deprimente. Esta versión alemana es un extraterrestre que parece una mujer salida de una unidad de quemados después de revolcarse en una pila de excrementos. Se supone que hay que excitarse viendo como copula y se refrota con gentes del siglo XIX. Dato.

1- Koi… Mil Gaya (2003)

Dirección: Rakesh Roshan. Reparto: Rekha, Hrithik Roshan, Preity Zinta, Rakesh Roshan, Prem Chopra, Rajat Bedi.

¿La primera película de ciencia ficción india? Llegaba un poco fuera de onda para intentar aprovechar el éxito de E.T. pero no se corta en copiar sus secuencias y puesta en escena. También repite momentos de ‘Encuentros en la tercera fase’, ‘Independence day’ e incluso ‘Forrest Gump’. Efectivamente el prota es un disminuido psíquico que recibe poderes de un amistoso alien azul. Entonces baila, pierde al alien, baila, rescata al alien y consigue a la chica. Y luego Bailan todos. Una superproducción de Bollywood para toda la familia, con la que pasar ¡tres horas! frente al televisor.