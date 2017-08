Del Capitán Batalla al Increíble Bulk: los plagios de Marvel más tronchantes y desvergonzados

De acuerdo: es comprensible que antes de pasar por un bombazo de taquilla que defina durante años (¡o décadas!) la estética, ritmo y estilo de una franquicia o conjunto de franquicias, las productoras den palos de ciego. Lo veíamos al repasar algunas estrafalarias adaptaciones Marvel, casi todas previas al subidóin de 'Spider-Man' y 'X-Men', y no todas necesariamente malas. Simplemente, cada una de su padre y su madre, probando distintos estilos y tonos y buscando que sonara la flauta.

Eso es una cosa. Y luego, los plagios sinvergonzones, las exploitations caraduras, son otra. Con ellas no hay intentos de plantear alternativas o de explorar nuevos caminos creativos. Los mockbusters son películas, a menudo de medio o bajo presupuesto, que imitan con descaro éxitos de taquilla ajenos, buscando rascar algo de las habitualmente tremendas ondas expansivas de los taquillazos ajenos.

Por supuesto, esta filosofía no solo la practican piratas de la serie B. Solo hay que ver cómo DC intenta una y otra vez clonar el tono de los 'Batman' de Nolan (hasta que llega 'Wonder Woman', que va en otra dirección, y pilla a todo el mundo con el paso cambiado). O cómo la crítica más habitual a las películas del Marvel Cinematic Universe es que, salvo puntuales excepciones, todas están hechas con plantilla, rozando el autoplagio.

Las películas que vamos a revisar a continuación no tienen, sin embargo, nada de "auto". Son copias de los éxitos cinematográficos de Marvel que aprovechan licencias de cuarta categoría oportunamente similares a los héroes de la casa, o directamente, plagios rodados con más cara que espalda. Preparaos para asomaros al abismo de las infraproducciones no-Marvel: estos son los mockbusters más desvergonzados que ha generado la Casa de las Ideas.

'Capitán América y El Santo contra Spiderman' (1973)

Empecemos con un clásico: esta absoluta locura no es para nada una rareza, sino una más de las muchas explotaciones absolutamente ilegales de propiedades intelectuales occidentales de éxito que se hicieron en la anárquica y literalmente sin ley filmografía turca (recomendamos, para entender el cine popular del país en toda su magnitud, el grandioso documental 'Remake Remix Rip-Off'). Los pirateados aquí son Spider-Man, el Capitán América y el Santo.

La presencia del mítico luchador mexicano puede sorprender, pero si popularidad en Turquía era comparable en los años sesenta a la de su país de origen. Spider-Man es aquí el villano, un sádico que se clona a sí mismo sin parar y fornica con el traje puesto. En cuanto al Capi, no tiene escudo y claramente bajo la máscara es un señor de mediana edad. El resultado, rebosante de acción violentísima e incesante, es delicioso, ingenuo y colorista. Es pura sinvergonzonería pop y una aventura demente y genuinamente divertida.

'Metal Man' (2008)

Saltamos en el tiempo a un momento en el que se producen tres circunstancias favorables para el plagio barato: Internet y el mercado doméstico es una zona sin ley, Marvel comienza a arrasar estrenando su MCU y los efectos digitales permiten espectacularidad (bueno...) a muy bajo coste. Así nacen productoras como TomCat Films, responsables de películas que convierten a The Asylum en una dignísima compañía de primera fila.

'Metal Man' empezó titulándose 'Iron Hero', teniendo poco que ver con 'Iron Man'. Con la secuela oficial de Marvel, se retituló para aprovechar la coyuntura.

Esta producción de TomCat decide convertir a Iron Man en Robocop haciendo que el protagonista no pueda quitarse el casco y sufra por ello, convirtiéndose en un justiciero cibernético a su pesar. Pero las intenciones de este baratísimo plagio están claros: no hay más que ver el color y diseño del casco y, sobre todo, del logo de la carátula. Protagoniza, para pasmo y aplauso de los fans más* hardcore*, Reggie Bannister, entrañable actor recurrente en la saga 'Phantasma'. Rodada originariamente bajo el título de 'Iron Hero' para aprovechar el éxito de Iron Man... y relanzada con nuevo título con el estreno de Iron Man 2.

'El todopoderoso Thor' (2011)

Marvel no tiene los derechos de la mitología nórdica, así que cualquiera puede hacer una película de Thor, con Odin, Loki y demás deidades vikingas. Y ahí está The Asylum, con su catálogo de bichos gigantes en CGI regulera y nada menos que Richard Grieco haciendo de Loki. Lo peor de la función, el martillo: parece de corchopán. Tanto, que llega un momento que Thor prefiere empuñar una uzi. Como sucede siempre que The Asylum hace un plagio "legítimo", no tiene tanta gracia como, pongamos, 'Transmorfers'.

'Thunderstorm: The Return of Thor' (2011)

El mismmo año de la aparición de 'El todopoderoso Thor' (y de la 'Thor' original, por descontado), TomCat hizo su propia versión del mito nórdico, enfundándolo en una armadura de sospechosísimo parecido con la de Iron Man. Los resultados son tan ridículos y paupérrimos como es habitual en TomCat, que a su manera ofrece una versión de textura pesadillesca de los héroes Marvel, casi como de una realidad alternativa salida de algún plan de un villano de los comics originales.

'The Amazing Bulk' (2012)

Inenarrable subproducto directo al vídeo, muy posterior a lo que sus imágenes podrían hacer pensar. Su director, Lewis Schoenbrun, es un experto en mockbusters: debutó con 'Aliens vs. Avatars' y siguió con ésta, que está rodada completamente en serio pese a lo que pueda deducirse de sus secuencias, llenas de cientos de imágenes generadas por ordenador libres de derechos. De hecho, la unión de todo ello es un auténtico encaje de bolillos y el resultado es más desconcertante que ridículo.

La película se rodó durante cinco días, íntegramente ante un croma verde. La banda sonora abunda en temas populares y composiciones de música clásica económicas o de dominio público. Y Schoenbrun, aún hoy, responde personalmente las salvajes críticas que sigue recogiendo su película en Internet, agradeciendo la difusión que ha ayudado a convertirla en un clásico de culto por las razones equivocadas.

'Captain Battle: Legacy War' (2013)

TomCat Films es la responsable de esta, posiblemente su mejor película, y que, contra todo pronóstico, se basa en un comic auténtico de la Edad de Oro del género. Captain Battle fue publicado durante unos pocos meses en la cabecera 'Silver Streak Comics' durante los años cuarenta y aunque, fiel a este modelo en aspecto y ademanes, la película de Captain Battle tiene claro a quién quiere parecerse en realidad.

Es decir, que aunque en gran medida así eran también el Captain Battle original, las similitudes con el Capitán América están clarísimas: uniforme con los colores de la bandera americana, un parche a lo Nick Furia, un nazi de cráneo rojo como enemigo y un suero que le proporciona habilidad sobrehumana. Lo mejor, el plan de la villana nazi, The Necromancer: resucitar a nada menos que Heinrich Himmler.

'Avengers Grimm' (2015)

Una fritanga conceptual de The Asylum, que mira en dirección a 'Vengadores'. Pero al igual que hizo en 'El todopoderoso Thor', no se molesta en crear nuevos héroes para competir en igualdad de condiciones, sino que recurre a otra moda (por la que no tiene que pagar derechos, ya que es de dominio público) para dar pie a una mezcla improbable: la breve fiebre por las versiones actualizadas de los cuentos de hadas (de 'Hansel y Gretel: Cazadores de brujas' a 'Blancanieves y la leyenda del cazador') .

'Avengers Grimm' explota tanto la fiebre por los cuentos de hadas en versión adulta como un acercamiento al título de la más exitosa franquicia Marvel.

De hecho, a lo que realmente se parece 'Avengers Grimm' es a la serie de ABC 'Érase una vez'. Como allí, la película habla del choque entre cuentos de hadas y mundo real y Rumpelstiltskin es el villano principal. Aquí las "Vengadoras" son Cenicienta, la Bella Durmiente, Rapunzel y Capertucita Roja. El resultado es algo más vistoso de lo habitual en The Asylum (aunque igual de caótico, con las inevitables montañas rusas de CGI desbocado), y con las agradecidas presencias de Casper Van Dien y Lou Ferrigno (la Masa televisiva, dando vida aquí a una criatura muy similar a Hulk, pero con la piel... de hierro) que dan algo de color al asunto.

Tuvo secuela, 'Sinister Squad', aunque en aquel caso la dirección en la que se miraba era 'Suicide Squad'. De nuevo recurría a los cuentos de hadas como inspiración (la Madrastra, el Lobo Feroz, de nuevo Rumpelstiltskin), pero sin duda lo más asombroso es que es una secuela de una película que plagiaba a la competencia de DC. Una buena prueba de que aquí hablamos de una auténtica ley de la jungla: en territorio mockbuster, lo mismo da ocho que ochenta.