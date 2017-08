Uso y abuso de la comedia: cómo lo mejor que tenía el Universo Marvel ha acabado por tiranizarlo

Desde que diese el pistoletazo de salida en mayo de 2008, el Universo Cinematográfico de Marvel —MCU— ya cuenta con la friolera de dieciséis largometrajes estrenados en sus filas, mas otros ocho en fase creativa o de lanzamiento inminente. Sin lugar a dudas, Disney y La Casa de las Ideas están haciendo algo muy bien para continuar atrayendo al público de forma masiva a las salas tras casi diez años de continuidad, y los más de 12.000 millones de dólares de recaudación total son buena muestra de ello.

No son pocas las alabanzas vertidas sobre la saga fílmica marvelita que intentan clarificar la clave del éxito del, en primer momento, ambicioso experimento nacido junto a Jon Favreau y su 'Iron Man'. Kevin Feige y su equipo han trasladado a nuestros héroes favoritos de la viñeta a la gran pantalla como nunca antes lo habíamos visto, quitando —hasta cierto punto— el estigma social al adulto devorador de cómics, y rodeándose de grandes nombres del ámbito cinematográfico para crear un inmenso universo compartido tan ambicioso como inimaginable hasta su materialización.

No obstante, y como no podría ser de otro modo, también existen las voces críticas que han atacado al MCU, centrándose prácticamente de forma exclusiva en el tono excesivamente familiar de algunos de los filmes de la franquicia y, más concretamente, en su gestión del humor y la comedia. Un elemento que, hay que reconocer, se les ha ido de las manos en más de una ocasión, pese a las honrosas excepciones. Pero, ¿dónde está el problema de este empacho de comicidad?

Seña de identidad desde los inicios del MCU

El cariz amable y family friendly siempre ha estado presente, y se ha elevado como una de las principales señas de identidad del MCU. Las bases las sentó el ya icónico Tony Stark de Robert Downey Jr. en una 'Iron Man' que marcó el camino a seguir de las siguientes cintas de la "Fase 1", haciendo gala de un humor socarrón, nada cargante y muy bien dosificado. Esto intentó replicarse en la irregular 'Thor', y alcanzó un nuevo nivel en la naíf y estimable 'Capitán América: El primer vengador'.

Pero entonces llegó un punto de inflexión llamado Joss Whedon —quien no necesita carta de presentación a estas alturas—, y puso el panorama patas arriba con su genial 'Los Vengadores': un auténtico reloj suizo del entretenimiento cuyos engranajes estaban al servicio de espectáculo, hibridando acción y drama de forma brillante, y utilizando el humor como el pegamento para unir todas las piezas del conjunto.

El modo en que Whedon estructura su narrativa teniendo presente en todo momento el contrapunto cómico, parece responder a una suerte de fórmula matemática calculada al milímetro, en la que después de cada gag se deja un breve espacio para facilitar la reacción del respetable antes de proseguir con la trama. De este modo, la saturación no llega a manifestarse al no estar expuestos a un bombardeo constante. Además, cuando las cosas deben ponerse serias —como en la muerte de Coulson—, el director y guionista sabe que hay que dejar a un lado las gracietas y centrarse en lo importante.

Lamentablemente, y pese a habernos regalado un auténtico hito en cuanto a cine superheróico se refiere, Joss Whedon se terminó convirtiendo en un arma de doble filo para el universo que cohesionó por primera vez. A raíz de 'Los Vengadores', parece que Marvel ha gestado los guiones de sus siguientes largos copiándose a si misma; utilizando una especie de plantilla surgida de un mal entendimiento de la fórmula "mágica" del autor.

Cuando se entiende mal el "modelo Whedon"

El empleo del humor en cintas que no pertenezcan —o colinden de forma muy próxima, hibridaciones a un lado—, al género de la comedia es tan necesario como difícil de aplicar. Los diversos gags y chistes que riegan un relato de esencia no humorística deberían utilizarse con mesura para aportar un alivio cómico sin llegar a saturar ni cobrar demasiada importancia; algo que ha lastrado la fuerza de varios momentos de las "Fases" 2 y 3 del MCU.

No se me malinterprete; el problema no está en la calidad ni en la cantidad, sino en abrir la lata de las bromas en el momento menos indicado. Como muestra, podemos aludir a varias escenas dilapidadas por el "manual de estilo Marvel" originado al pervertir el "modelo Whedon", perteneciendo una de las más bochornosas a 'Doctor Strange'. En ella, la aborrecible Capa de Levitación del Doctor rompe un potente momento catártico de su protagonista, que incluso ha derramado alguna lágrima —un gran avance en su arco—. El resultado habla por si solo.

Este mal endémico puede localizarse también en cintas como 'Ant-Man', donde Hank Pym revela a Hope la trágica y heroica historia tras el fallecimiento de su madre en un momento de lo más emotivo tirado por la borda gracias a Paul Rudd y su chiste sin gracia final. Lo mismo podría aplicarse a prácticamente cada línea de diálogo de Ultrón en la secuela de 'Los Vengadores' —dirigida por un Joss Whedon desganado y con medio pie fuera de la compañía—, y a la primera 'Guardianes de la Galaxia', donde la magia tras el rescate de Gamora se va al traste con un comentario poco afortunado de Star-Lord pese al predominante tono cómico del filme.

El sello de autor: Marvel puede hacerlo —muy— bien

Antes de que algunos empiecen a encender las antorchas, hay que remarcar que, a pesar de los patinazos, cuando se centra en ello y desactiva el piloto automático, Marvel hace muy bien las cosas. Ejemplos como la mencionada 'Los Vengadores', 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2', 'Iron Man 3' o, la que bajo mi punto de vista es la mejor película del MCU hasta la fecha, 'Capitán América: El soldado de invierno', lo dejan bien claro.

Esta lista de obras, que alcanzan un balance inmejorable entre comedia, acción y drama, atesora un punto en común que las unifica: son casi todos trabajos dirigidos por autores que han dejado su código genético en la obra huyendo de patrones preestablecidos. Al bueno de Whedon se le unieron un James Gunn cuyo nombre aparece en la secuencia de créditos de 'Guardianes 2' integrado en la frase "A James Gunn Film" —toda una declaración de intenciones—, y un Shane Black que demostró su genio a la hora de crear personajes en la infravalorada 'Iron Man 3'.

El caso de 'El soldado de invierno' juega en una liga aparte. Aunque los hermanos Russo sean expertos en el noble arte de hacer reír como bien demostraron en su paso por la catódica 'Community', su primera aportación al MCU brilló como una rareza que inundaba de un tono más sombrío a una franquicia, acostumbrada al color y el optimismo sin perder la sonrisa, de un modo similar —salvando las distancias— a lo que obro Irvin Kershner en 'El imperio contraataca'.

A juzgar por lo visto en su espectacular tráiler, el próximo estreno de 'Thor: Ragnarok' a manos del brillante Taika Waititi podría ser la confirmación definitiva de esta teoría, apuntando al sello propio del autor que no se deja absorber —del todo— por la maquinaria de un gran estudio como la herramienta definitiva para terminar con el achaque de la comedia mal entendida.

Por mucho que nos cansemos, seguiremos necesitando más

No son pocos los grandes directores, guionistas e intérpretes que han manifestado la creencia de que la comedia es, sin duda, el género más complicado de llevar a buen puerto. Asustar, emocionar e, incluso, hacer florecer las lágrimas en el patio de butacas son tareas muchísimo más sencillas que generar una carcajada honesta y cómplice. Es por esto que hay que romper una lanza a favor de Marvel Studios y aplaudir su aproximación a un proyecto tan ambicioso como el que tienen entre manos.

Somos muchos los que empezamos a saturarnos del tono de sus películas —lo siento, pero 'Spider-Man: Homecoming' llega a ser verdaderamente cargante— pero, como digo al principio del artículo, Kevin Feige y compañía deben estar haciendo algo muy bien para que algún espectador que comienza a mostrarse escéptico como servidor, no pueda esperar al siguiente lanzamiento del MCU y se esté quedando sin uñas esperando 'La guerra del infinito'.