Rarezas con capa: las 13 películas Marvel más estrafalarias de la historia

Todos, en mayor o menor medida, adoramos el Universo Marvel porque forma parte de nuestra educación sentimental. Y a la mayoría nos fascina, más allá de las cualidades de cada película (que las ha habido buenas y menos buenas), todo el tinglado del Marvel Cinematic Universe y cómo la antaño editorial de comic y hoy emporio multimedia gracias a los cheques de Disney ha conseguido montar un universo de ficción más o menos articulado.

Tan articulado (y tan jugosos son los cheques) que a veces se nos olvida que hace no demasiado tiempo la situación era mucho más caótica: Marvel vendía los derechos de sus personajes a cualquiera y, viendo algunas de las producciones resultantes, por cuatro perras. Todo eso era antes del estallido de 'X-Men' y 'Spider-Man', cuando salvo superproducciones ocasionales como 'Superman', partir de un cómic para hacer una película no garantizaba nada.

Rebuscando entre estas producciones que eran como tiros al aire, un poco a ver qué pasaba, se encuentra de todo: dislates fallidos, aciertos ocasionales y algunos tesoros enterrados entre la basura. Hemos seleccionado unas cuantas de estas producciones, las más estrafalarias, y las recordamos no sin advertir que, como siempre con el consumo de rarezas y extravagancias, conviene administrar con precaución.

Dejamos fuera series de televisión, que darían para su propio artículo, aunque hemos considerado episodios televisivos remontados para estreno en salas o pilotos de series frustradas en formato largometraje. También hemos dejado fuera proyectos que no cuajaron, tan locos como la 'Hulka' de Brigitte Nielsen, el 'Silver Surfer' con música de Paul McCartney (!) y protagonizado por Olivia Newton-John (!!), la 'Dazzler' de Bo Derek o el 'Ghost Rider' de Johnny Depp.

'Spider-Man' (1977)

A partir de remontajes de la serie de televisión de 'Spider-Man' de finales de los setenta llegaron a Europa tres largometrajes de idéntica calidad y virtudes. Como prácticamente todas las películas de superhéroes de la época, cero dinamismo, estética que derriten el alma, efectos lamentables... este Spider-Man tiene a su favor el tono urbano y a pequeña escala de las aventuras y, sobre todo, unos stunts de especialistas colgados de azoteas con redes minúsculas y cuyos sollozos bajo el traje se oyen a través del tiempo y del espacio.

'Dr. Strange' (1978)

Otro telefilm de los setenta absolutamente intolerable, con Peter Hooten como un psicólogo que se convierte en el nuevo Hechicero Supremo. Al menos aquí la villana, Morgan LeFay (Jessica Walter) parece consciente del disparate en el que está metida y se percibe que la actriz se lo toma todo a chufa. Efectos especiales a golpe de croma demente y bigotones de auténtica antología.

'Captain America' (1979)

Aunque la fama se la llevó la adaptación del nunca suficientemente alabado Albert Pyun de 1990, este Capitán América pre-MCU también es sensacional: es un telefilm con la misma estética de las versiones de Hulk, Thor, Spider-Man y compañía, y hace aguas por todos lados. Tanto, que hasta el final, el Capitán América no se pone el traje para rendir homenaje a su padre, el Capitán América original (eso mismo). Hubo secuela: 'Captain America II: Death Too Soon', con Christopher Lee de villano.

'Howard... un nuevo héroe' (1986)

Fallida y desconcertante, pero muy lejos de ser una de las peores películas de la historia, 'Howard' quedó marcada para siempre por su espectacular fracaso en taquilla y la sombra que proyectó sobre la marca de George Lucas, pero su mezcla de comedia, acción y ciencia-ficción a veces funciona muy bien (aunque la hubiera mejorado el originariamente asignado John Landis) y su villano estilo Lovecraft, muy fiel al comic, es memorable.

'El regreso del increíble Hulk' (1988)

La mítica serie original de 'El increíble Hulk' tuvo, tras su cancelación, continuación en tres largometrajes tardíos que, en teoría, darían paso a una nueva serie ya en los noventa que se abortó tras la muerte del protagonista, Bill Bixby. Su peculiaridad es que aparecen otros héroes Marvel, algunos de ellos inéditos hasta la fecha en la pantalla. Esta es la más divertida de las tres, con un Thor chifladísimo en una especie de comedia estudiantil.

Las otras dos películas son 'El juicio del increíble Hulk', con un curiosísimo Daredevil interpretado por Rex Smith, auténtico protagonista de la película y que no tiene nada que envidiar al de Ben Affleck (más bien al contrario); y la ya muy tardía 'La muerte de la Masa', con Elizabeth Gracen como la Viuda Negra en la producción que puso punto y final a este mítico 'El fugitivo' en versión Marvel.

'The Punisher (Vengador)' (1989)

Cada una con sus características, las tres películas inspiradas en Punisher son de las mejores adaptaciones que ha generado la mitología Marvel.

Las películas de Punisher son para darles de comer aparte. Las tres fueron muy infravaloradas en su día, e incluso la mejor de todas, 'War Zone', fue un fracasazo. Cualquiera de las tres, rarísimas y completamente ajenas al resto del Universo Marvel (algo que se acabará con la próxima serie para Netflix) podría haber figurado en esta lista, pero nos apetece recordar la violentísima (body count: ¡91!) y muy dramática primera versión, con un Dolph Lundgren perfecto y haciendo suyos con todo derecho los tics del cine de vigilantes callejeros de la época. Por algún motivo, Marvel tuvo reparos en que Lundgren luciera la característica calavera en el pecho del personaje, pero por lo demás es una adaptación perfecta y merecedora del culto que ha ganado con los años.

'Capitán América' (1990)

Ha pasado algo inmerecidamente a la historia como una de las peores películas de superhéroes, pero la verdad es que no es para tanto. Esta peliculilla sin pretensiones del siempre efectivo Albert Pyun es consciente de sus limitaciones y saca buen partido a la cómica pomposidad del capi (Matt Salinger), a un estupendo Cráneo Rojo (Scott Paulin) y a la categoría de incomparable villanía pop de los nazis. Vale la pena recuperarla con la mente limpia... si es que puedes.

'Los cuatro fantásticos' (1994)

Baratísima, ridícula, inédita producción de Roger Corman rodada con el único propósito de que los derechos de los personajes, en las zarpas del productor Bernd Eichinger desde 1986 ('La historia interminable', todas las 'Resident Evil') no quedaran libres. No está claro si la intención de la película era ser estrenada en algún momento, pero teniendo en cuenta que Corman andaba haciendo 'Carnosaurio' por la época es muy posible que sí.

La cuestión es que la película es inenarrablemente casposa, con unos efectos proto-CGI y unos decorados de saldo absolutamente injustificables, pero tiene una ingenuidad y un espíritu aventurero que la hace entrañable y mucho más digerible que algunas películas de superhéroes postriores, mucho más ostentosas. Aquí la estética es asombrosamente fiel al original, camp e inocentona... tal y como eran los primeros comics de los Cuatro Fantásticos.

'Generation X' (1996)

Una TV Movie de estética 1996 al doscientos por cien, y que se adelantó a una minifiebre de series de superhéroes encabezada por 'Smallville' y que en la facción mutante tuvo un representante tan poco distinguido como 'Mutante-X'. 'Generation X' quería ser el piloto de una serie que no cuajó, y estéticamente está más cerca de 'Batman y Robin' que otra cosa. Todos los actores están sobreactuadísimos, los efectos son horribles y dirige Jack Sholder ('Hidden'), al que hemos visto en mejores tesituras.

'Nick Furia: Agente de S.H.I.E.L.D.' (1998)

Abiertamente tardía y autoconsciente, este telefilm no es de la misma especie que los de Hulk o de los setenta. Aquí David Hasselhoff era ya una estrella semi-irónica (todo lo que se podía ser antes de la masificación de Internet), y la acción funciona como una versión conscientemente cutre y ligera de James Bond. Los villanos son Hydra, y la verdad es que se necesita poco más para tener nuestro voto a favor.

'Man-Thing (La naturaleza del miedo)' (2005)

Una película de 2003 concebida para el mercado del vídeo directo de, ehm, España, Rusia y los Emiratos Árabes que dada la malísima recepción de los pases de prueba fue almacenada hasta que Syfy la recuperó y estrenó en 2005. El Hombre Cosa de la película es un monstruo mutante de los pantanos que pierde toda la densidad dramática del comic original, donde no es un depredador sin más, sino una criatura que hace arder a todo aquel que experimenta miedo.

En la película también se elimina la semimística que le convierte en un guardián interdimensional, así como el nexo con el resto del Universo Marvel: en la película, el Hombre Cosa es un chamán resucitado, en el cómic un científico que experimenta con el suero de Super Soldado que generaría los poderes del Capitán América. La película es baratísima y simplona, pero tiene algunos aciertos de atmósfera nada desdeñables.

'Ghost Rider: Espíritu de venganza' (2011)

La película más rara y demente de todo el reciente cine Marvel es esta secuela de la también estimable pero mucho más sosegada 'Ghost Rider', aquí ya con un Nicolas Cage desatado y rebosando fuego infernal gracias a la dinámica dirección de los responsables de 'Crank', Neveldine y Taylor. Persecuciones imposibles, estética de porno de la Europa del este, tragedia pop, chistes soeces para una demencia desconcertante, indómita y, por desgracia, nada habitual en Marvel.

'Cuatro fantásticos' (2016)

Sí, sí: estamos de acuerdo, la película no solo no es desconocida, sino que además es un desastre. Pero su proceso de producción fue tan turbulento que la película que salió de ahí es genuínamente extraña. Tiene una estructura absurda (más de la mitad de la película sin conseguir los poderes) y un climax final indescriptible y extraño, estéticamente magnético. Creednos: debajo de este desastre hay una buena película pugnando por salir.