‘Godzilla Minus Zero’ no vino de la nada. Estas 3 dispares películas inspiraron al director del blockbuster que está arrasando en cines

Es evidente que ‘Godzilla Minus Zero’ debe su éxito y prácticamente su existencia a toda una larga historia de películas sobre el imponente reptil gigante radiactivo. Pero su triunfo se sustenta en mirar más allá, con su director Takashi Yamazaki explorando la historia del cine para extraer enseñanzas aplicables a sus historias.

El cineasta japonés no ha escondido sus referencias, muchas de ellas occidentales, para intentar plasmar con cierto realismo el horror que impone y también representa Godzilla. En varias entrevistas ha señalado tres películas dispares pero importantes para tratar de abordar con dramatismo y realismo este increíble mito. Todas se pueden ver en plataformas actualmente.

‘Intolerancia’ (’Intolerance’, 1916)

Dirección: D.W. Griffith. Reparto: Lillian Gish, Mae Marsh, Constance Talmadge, Robert Harron, Miriam Cooper.

Una de las claves de esta saga de Godzilla es el componente humano, especialmente como lidia con circunstancias extremas y donde quedan los rasgos humanos. Es algo que Yamazaki desarrolla a partir de la influencia de la épica producción de D.W. Griffith, que trata de reflejar la destrucción de la empatía a lo largo de la historia.

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‘La cosa (El enigma de otro mundo)’ (’The Thing’, 1982)

Dirección: John Carpenter. Reparto: Kurt Russell, Wilford Brimley, Keith David, David Clennon, Donald Moffat.

Una cosa que explota mucho ‘Godzilla Minus Zero’ es la capacidad de transformación de King Ghidorah mediante la absorción del entorno. Para elaborar esa habilidad mutante hacia casi cualquier cosa, el director se inspiró en la relación que la criatura espacial tiene con el entorno en ‘La cosa’, una de las mejores películas monstruosas de todos los tiempos.

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‘Hijos de los hombres’ (’Children of Men’, 2006)

Dirección: Alfonso Cuarón. Reparto: Clive Owen, Juliane Moore, Michael Caine, Chiwetel Ejiofor, Clare-Hope Ashitey.

En ánimos de intentar hacer una película de monstruos gigantes realistas, nada como fijarse en una de las grandes distopías realistas del siglo XXI. Yamazaki estuvo especialmente interesado en hacer tomas largas para emular los increíbles planos secuencia de Alfonso Cuarón en esta película, persiguiendo la misma sensación de no poder escapar de la urgencia y la catástrofe.

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