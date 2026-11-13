Scarlett Johansson planta cara a Hollywood: "Hay películas que me parecen irresponsables"

Aceptar un proyecto por el simple hecho de llevar el sello de un gran estudio no entra en los planes de Scarlett Johansson. La intérprete ha reconocido que recibe propuestas cinematográficas que le generan tantas dudas que incluso llega a cuestionar a sus responsables la conveniencia de producirlas.

Durante una entrevista con Los Angeles Times concedida con motivo de la promoción de 'Paper Tiger', su último trabajo, la actriz ha explicado que el público ocupa un lugar fundamental en sus decisiones profesionales. Para ella, no basta con que una historia le resulte atractiva personalmente: también debe tener sentido para quienes acabarán viéndola.

"¿Estoy haciendo algo que otras personas quieran ver? ¿Existe un público para esta película? No hago películas solo para mí", ha explicado. Una reflexión que, según reconoce, también aplica cuando recibe determinadas propuestas de los estudios: "A veces recibo proyectos y tengo que decirles: 'No creo que debáis hacer esta película. No sé para quién la estáis haciendo. Me parece irresponsable llevarla adelante'"..

Johansson no ha querido poner nombres a esas producciones, pero sus palabras reflejan una postura crítica ante algunas decisiones de la industria cinematográfica.

Entre las superproducciones y el cine independiente

Su carrera reciente ha estado muy vinculada a las grandes franquicias, especialmente por su papel como Viuda Negra en el Universo Cinematográfico de Marvel. Su última superproducción fue 'Jurassic World: El renacer', estrenada en 2025. Sin embargo, la actriz también continúa buscando historias alejadas de los grandes circuitos comerciales.

Es el caso de 'Paper Tiger', drama dirigido por James Gray que llegó a Cannes y fue adquirido por Neon antes de su estreno mundial en el festival. Su calendario tampoco está precisamente vacío: durante este año ha rodado 'El exorcista: Mártires', que llegará a los cines el 12 de marzo de 2027, y 'The Batman 2', cuyo estreno está previsto para el 18 de febrero de 2028.

Scarlett Johansson en 'El exorcista: Mártires'

Después se pondrá a las órdenes de Ari Aster en 'Scapegoat', donde compartirá reparto con Jude Law. Sobre el guion, Johansson ha reconocido que le ha provocado una impresión difícil de describir: "Es muy intenso. Tiene una inmediatez diferente. Nunca había leído nada parecido".

Los rechazos que pusieron en duda su futuro

No siempre ha sido ella quien ha dicho que no. En el pasado, perder los papeles de 'Iron Man 2' y 'Gravity' le provocó una profunda frustración. Emily Blunt fue inicialmente elegida como Viuda Negra, mientras que Sandra Bullock terminó protagonizando la película de Alfonso Cuarón.

"Me rechazaron para dos papeles: primero 'Iron Man 2' y después 'Gravity'. Deseaba muchísimo aquel papel. Fue la gota que colmó el vaso", recordó en Variety.

Aquella etapa le hizo cuestionarse su camino profesional. Ahora, alternando grandes producciones con propuestas más arriesgadas, Johansson parece tener claro que participar en una película también implica creer en ella.

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