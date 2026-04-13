"Fue una época muy dura". Scarlett Johansson recuerda haber sido encasillada por su físico al inicio de su carrera

Scarlett Johansson era muy joven cuando saltó a la fama tras el éxito de 'Lost in Translation', y desde entonces ha ocupado una posición destacada en Hollywood. Sin embargo, ella misma ha recordado ahora cómo la encasillaron durante sus primeros años por un único motivo: su apariencia física.

Johansson asegura que "a las mujeres se las criticaba duramente por su apariencia"

La actriz así lo ha asegurado en CBS Sunday Morning, pues por aquella época era "socialmente aceptable" que las actrices fuesen discriminadas por su apariencia física. Ella misma reconoce que “eran otros tiempos” y que "creo que crecer en la industria y luego ser mujer, una veinteañera a principios de la década de 2000, bajo los focos en general, fue una época muy dura. A las mujeres se las criticaba duramente por su apariencia".

Según Johansson, actualmente hay "papeles mucho más empoderadores" que durante los años y principios de los 20000, donde existían "escasas opciones" para las mujeres jóvenes en Hollywood: "Te encasillaban y te ofrecían siempre los mismos papeles. Era como la otra mujer, la amante, la bomba sexy. Ese era el arquetipo predominante cuando yo tenía esa edad".

"Fue duro. Se le daba mucha importancia a la apariencia de las mujeres. Las oportunidades laborales que se ofrecían en aquel entonces a las mujeres de mi edad eran mucho más limitadas que ahora", añade Johansson, cuya carrera ha dado un giro importante en los últimos tiempos al dar el salto tras las cámaras en 'Eleanor the Great'.

Con 41 años ya cumplidos, Johansson ha sumado ahora otra famosa franquicia a su filmografía, pues actualmente rueda una nueva entrega de 'El Exorcista' a las órdenes de Mike Flanagan.

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | "No parezcas desesperada. No menciones la tienda de campaña". Scarlett Johansson llevaba años deseando estar en 'Parque Jurásico'