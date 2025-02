"¡Oye, estoy libre!". Scarlett Johansson se declara "superfan" de 'Parque Jurásico' y asegura que estaba desesperada por actuar en la saga

No son pocos los que se preguntan si el hecho de que Scarlett Johansson sea la productora ejecutiva de 'Thunderbolts' significa que ha limado asperezas con Marvel y hará un cameo en las nuevas películas de 'Vengadores' como la Viuda Negra. De momento, ella parece que está en otras cosas y dando esa etapa de su vida por pasada.

De hecho, tras un par de años donde se ha dedicado a películas más pequeñas ('Asteroid City', 'Fly me to the moon'), ahora vuelve por todo lo alto a Hollywood con 'Jurassic World: El Renacer', la séptima entrega de 'Parque jurásico' (y a la vez, la cuarta de 'Jurassic World'), que promete romper las taquillas una vez más.

Dino a las malas películas

Ahora, en una entrevista con Vanity Fair, Johansson ha contado todo lo que tuvo que hacer para conseguir el papel cuando nadie la tenía ni siquiera en el radar: "Estaba totalmente loca por la película original, y de hecho dormía en una tienda de campaña de 'Parque Jurásico' en mi habitación que compartí con mi hermana durante un año. Cada vez que los medios hablaban de una nueva película de la saga, llamaba a mis agentes diciendo: ¡Oye, estoy libre!".

"Nunca me había sentado con Steven Spielberg y hablado sobre trabajo, y pasamos horas simplemente poniéndonos al día y hablando, y entonces, en algún momento, después de muchas horas, me dijo: 'Espera, se supone que íbamos a hablar de Parque Jurásico. ¿Es verdad que eres una gran superfan?'. Yo respondí: 'De hecho, es verdad. Lo confirmo. Soy una gran superfan'."

Eso sí, se paró a sí misma justo cuando estaba a punto de contarle su mayor recuerdo de infancia: "Probablemente se lo tendría que haber contado. Pero pensé 'Simplemente sé profesional. No parezcas desesperada. No menciones la tienda de campaña'". Y ojo, que lo de que es fan no lo dice por decir ni es una estratagema publicitaria: en su día incluso le pidió a su equipo aparecer en una como fuera, incluso muriendo cinco minutos después si hacía falta.

Al final, Johansson ha conseguido el papel protagonista en 'Jurassic World: El Renacer', que se estrenará el 2 de julio. Debe ser un sueño cumplido, teniendo en cuenta que, cuando estaban rodando 'Viuda Negra' en Londres, tuvo un momento fan imparable. Resulta que estaban puerta con puerta con el rodaje de 'Jurassic World Dominion', y Johansson le pidió a su equipo solo una cosa: "¡Enseñadme los sets! ¡Quiero participar!". Al final los sueños (jurásicos) se cumplen.

