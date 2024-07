¿Una película demasiado buena para estrenarse directamente en streaming? Scarlett Johansson brilla en 'Fly Me to the Moon', una comedia romántica de 100 millones que se complica en exceso

Cada vez es más habitual que haya películas que se estrenen de forma directa en streaming. Sin embargo, hay varios títulos cuyo destino inicial era verse en una plataforma que acaban viéndose antes en cines. Normalmente se debe a que las compañías detrás de ellas creen, por un motivo u otro, que son demasiado buenas como para no intentar rentabilizarlas antes en la gran pantalla.

En el caso de 'Fly Me to the Moon' se debe a que los pases de prueba recibieron unas valoraciones tan altas que Apple decidió que merecía la pena probar suerte en cines. A fin de cuentas, contar con dos estrellas como Scarlett Johansson y Channing Tatum parece un buen reclamo, sin olvidarnos de que invertir 100 millones de dólares en una comedia romántica es algo bastante inédito. Quizá por ello la película no quiera conformarse con eso, una ambición que acaba jugando en su contra.

De más a menos

Es evidente que cualquier buena comedia romántica vive o muere en la química que haya entre sus dos protagonistas, y en el caso de 'Fly Me to the Moon' hay pocas pegas que ponerle. El guion de Rose Gilroy juega muy bien con el contraste en la forma de ver la vida de sus dos protagonistas, pero realmente son Johansson y Tatum quien elevan aún más el material que tienen entre manos, especialmente ella.

Y es que el rol más activo va a manos de la protagonista de 'Jurassic World 4', mientras que Tatum tiene un papel más de reaccionar a los cambios que ella impone en su lugar de trabajo. Es una dinámica nada novedosa, pero sí bastante bien llevada y que establece con acierto desde el primer momento tanto la atracción que hay entre ambos como la resistencia que surge por parte de él.

Todo ello da pie a un hábil uso de la comedia para ir ampliando la brecha que hay entre ambos, logrando además impulsarla historia hacia delante, porque el hecho de situarlo en un momento crítico de la carrera espacial, en concreto durante los meses previos a la llegada a la Luna, juega un papel fundamental en la película.

De hecho, ahí es donde 'Fly Me to the Moon' se ve obligada en cierto momento a tomar una decisión que marcará todo lo que llegue después: frivolizar completamente o no con un episodio tan importante en la historia de Estados Unidos. La opción elegida es la segunda, resultando curioso que se intente mantener lo cómico, pero marginando lo romántico hasta extremos inesperados durante buena parte de su abultado metraje.

Es entonces cuando el toque más encantador de 'Fly Me to the Moon' se apaga casi por completo. Sí, la película se atreve a jugar con algo muy asociado a la llegada del ser humano a la luna de forma bastante divertida, pero alrededor de la hora de metraje parece que la película quiera convertirse en una mezcla de drama, comedia y thriller sin hacer que todas las vertientes fluyan entre sí con la naturalidad necesaria.

No sé hasta qué punto la aparente alergia de las estrellas de Hollywood a hacer una comedia romántica al uso llevó a que algo así fuera necesario para que Johansson y Tatum quisieran participar en ella, pero esa búsqueda de un mayor rango dramático lastra a la película en diversos aspectos. El más evidente es que su duración se dispara por encima de las 2 horas cuando un título de estas características jamás debería llegar a tanto metraje.

Sin embargo, esa exceso de duración sería más fácil de pasar por alto si la película tuviese en todo momento esa claridad de ideas de la que hace gala durante su primera hora. Sí, ahí también hay cosas que se podrían quitar -por ejemplo, el personaje de Ray Romano no es que moleste, pero pierdes muy poco prescindiendo de él-, pero hay una determinación bastante clara.

Eso no sucede en la segunda hora, donde al mismo tiempo se busca una cierta solemnidad para conseguir un mayor impacto emocional en el público, mientras que en paralelo hay una subtrama puramente cómica. Greg Berlanti ('Con amor, Simon') no consigue equilibrar esas vertientes y esa segunda hora resulta mucho más irregular, aunque sin llegar en ningún caso al desastre.

Con todo, 'Fly Me to the Moon' sí que sirve al menos para quitarse parte del mal sabor de boca que me había dejado 'Un asunto familiar', la película de Netflix que quizá haya arrasado en audiencias, pero como aportación a este subgénero tan denostado por algunos era bastante floja en el mejor de los casos. Lástima que la que ahora nos ocupa se complique en exceso, pues no tiene nada de malo querer ser solamente una comedia romántica.

En Espinof | Las 8 mejores películas de 2024 en Amazon Prime Video

En Espinof | Las 8 mejores películas de Netflix en 2024