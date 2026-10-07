Tras 'Carrie', Mike Flanagan prepara una nueva versión de 'El exorcista' con Scarlett Johansson pasándolo mal: "Están bajo la influencia de la mismísima maldad"

Mike Flanagan está que arde y no quiere perder ni un minuto. Apenas acaba de estrenar la nueva versión de 'Carrie' y ya se está metiendo de lleno en su nuevo proyecto. Se trata de 'The Exorcist: Martyrs', una película protagonizada por Scarlett Johanson y que promete recuperar algunos de los elementos más icónicos del clásico de 1973.

Un nuevo capítulo, pero los miedos de siempre

En 'The Exorcist: Martyrs', Johansson interpreta a la detective Julie Miller, una investigadora de homicidios de Nueva York y madre soltera de un niño de 12 años llamado Max. La detective recientemente atrapó a un asesino en serie que recreaba el martirio de diferentes santos católicos con sus brutales asesinatos, pero entonces la ejecución del presidiario no va como todos esperaban.

Según ha explicado Flanagan a Esquire, donde se han compartido en exclusiva los primeros vistazos a la película, 'The Exorcist: Martyrs' está planteada como una película de ficción procedimental. Aunque obviamente, hay un componente sobrenatural que nos persigue durante toda la cinta.

"¿Cómo podemos explorar estas ideas de un thriller de asesinos en serie de una manera que combine un poco todos estos subgéneros? Que tome lo que amamos de una película como 'Seven' o 'El silencio de los corderos' y lo combine con lo que amamos de una película como 'El exorcista", explicaba el director. "Hablamos de humanos bajo la influencia, y en algunos casos bajo el control director, de la mismísima maldad".

Flanagan ha citado la novela original de William Peter Blatty y su secuela como "una novela maravillosa" que ha ayudado a inspirar su propia versión. Un nuevo capítulo, con nuevos personajes y una historia completamente original pero con sus propias posesiones demoniacas, horror religioso, y algún que otro guiño que conecte con la película de 1973.

"Tiene una cosa que hacer, con ese título [El exorcista]. Tenemos que cumplir con eso, seguro. Pero con suerte es mucho más que una simple historia de posesiones", aseguró Flanagan. "Las conexiones con un misterio de asesinos en serie es donde de verdad está la gracia, y saca la posesión de la habitación y lo lanza al tormento parental, con algo mucho más grande".

Aunque una cosa que está clara para Flanagan es que 'The Exorcist: Martyrs' no es un reboot, es una historia más dentro del mismo universo. Además de Johansson, el reparto de la película cuenta con Chiwetel Ejiofor, Laurence Fishburne, Diane Lane, Jacobi Jupe, Sasha Calle y John Leguizamo.

En Espinof | Las mejores series de terror y suspense de 2026

En Espinof | Las 44 mejores películas de terror de todos los tiempos: desde el cine clásico al terror psicológico actual (y dónde verlas en streaming)