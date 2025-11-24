Scarlett Johansson protagonizará la nueva película de 'El exorcista' dirigida por Mike Flanagan. En Universal no tiran la toalla con la saga

Parece que a la gente de Blumhouse no le da miedo nada, porque después del desastre económico, creativo y comercial de 'El exorcista: Creyente', la cinta con la que decidieron iniciar una nueva trilogía partiendo del legendario largometraje de William Friedkin, están apostando fuerte por el proyecto. Y es que, después de fichar a uno de los grandes directores de terror de nuestro tiempo, han dado otro puñetazo sobre la mesa con la actriz protagonista.

Sin perder la fe

Según recoge Deadline, nada menos que Scarlett Johansson será la encargada de encabezar el reparto de la próxima 'El exorcista', que estará producida nuevamente bajo el ala de la mencionada Blumhouse y la Atomic Monster de James Wan y que dirigirá Mike Flanagan, que acaba de enamorar a medio mundo con 'La vida de Chuck' y que ya es especialista en esto de rescatar propiedades intelectuales caídas en desgracia.

En un comunicado, Flanagan ha celebrado de este modo el fichaje:

"Scarlett es una actriz brillante cuyas cautivadoras interpretaciones siempre se han sentido terrenales y reales, tanto en películas de género como en blockbusters veraniegos, y no podría estar más feliz de que se una a esta película de El exorcista".

Estas noticias llegan después de que 'El exorcista: Creyente' recaudase 136 millones de dólares en todo el mundo sobre un presupuesto estimado en unos 30 millones. Las cifras, a priori, podrían parecer buenas, pero hay que tener en cuenta que Universal y Peacock pagaron la friolera de 400 millones de dólares por los derechos para dar forma a una trilogía. El descalabro, desde luego, es evidente.

Ahora la pelota está en el tejado de un Flanagan especialista en secuelas de gran nivel, tal y como demostró en 2016 dando una nueva vida a la terrible 'Ouija' con la encomiable continuación 'El origen del mal' y repitiendo en 2019 con la fantástica 'Doctor Sueño'. In Mike we trust.

