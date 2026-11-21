No suele fallar: siempre que hay un cambio generacional y se cambia al actor que interpreta a un personaje icónico y arraigado a la cultura popular en el cine o la televisión, el recelo, las opiniones enfrentadas y las pataletas monumentales —hay casos en los que se han puesto en marcha campañas y recogidas de firmas— suelen estar a la orden del día. Por supuesto, casos para ilustrar esta máxima, no es que falten.

Ocurrió cuando se seleccionó a Michael Keaton para dar vida a Batman bajo las órdenes de Tim Burton, con Michael B. Jordan y su polémica Antorcha Humana de '4 Fantásticos', con Keanu Reeves y su fantástico John Constantine y, como no podía ser menos, está ocurriendo con los elegidos para poblar Hogwarts en la nueva adaptación de 'Harry Potter' para HBO Max.

Lo que muchos no vimos venir es que, después de las críticas, desmedidas y centradas principalmente en su estatura y el color de su pelo, que se proyectaron sobre Daniel Craig cuando se convirtió en James Bond en la fantástica 'Casino Royale' de Martin Campbell, la noticia de que sería Robert Pattinson el heredero de su licencia para matar se tomaría con tanta diligencia y sosiego por parte del grueso de la opinión pública.

La opción fácil

Esta mano izquierda generalizada —ojo, que el bueno de Rob tiene sus detractores, y no son pocos—, está estrechamente relacionada con el hecho irrefutable de que el británico ha sido la opción más "cobarde" de todas las que estaban sobre la mesa de Amazon MGM Studios y que incluían nombres como los de Josh O'Connor, Nicholas Hoult, Jack O'Connell o Callum Turner, el marido de una Dua Lipa que ahora tiene algo más complicado firmar la canción principal de 'Bond 26'.

El fichaje de Pattinson ha supuesto poco menos que una apuesta a caballo ganador por el estudio de Jeff Bezos —involucrado personalmente en el proceso de casting—. Los motivos pasan por su estatus como estrella ampliamente consagrada y habitual de franquicias multimillonarias y mediáticas, es tremendamente normativo a nivel físico si nos guiamos por la imagen que evoca 007 y tiene el favor de varios cuadrantes demográficos de espectadores por su trayectoria a lo largo de las últimas décadas.

Podríamos llegar a la conclusión de que esta es la decisión acorde a un gran estudio que podría querer jugar la carta de la fórmula y minimizar riesgos en todo momento, pero Robert Pattinson podría terminar siendo un arma de doble filo para Amazon, sobre todo combinado con un Denis Villeneuve que, de cuando en cuando, suele tener ramalazos de autor de lo más apetecibles y, por qué no decirlo, necesarios en el tejido industrial hollywoodiense actual.

Por mucho que muchas voces sigan negándose a dejar pasar los tiempos en los que el actor fue un vampiro adolescente en la saga 'Crepúsculo', Pattinson ha demostrado tener un gusto por los papeles complicados, desafiantes y, en cierto modo, extremos; comenzando por una 'Cosmópolis' que marcó el inicio de su nueva era profesional bajo la batuta de un David Cronenberg que, por aquél entonces, continuaba estando en plena forma.

Desde entonces, joyas como 'Good Time', 'El faro', 'El Drama' o, más recientemente, 'Primetime' —que continúa inédita en nuestro país y sin fecha de estreno a la vista— han marcado la trayectoria del futuro James Bond. Algo me dice que o Amazon le ata en corto junto a Villeneuve y encorseta sus pulsiones artísticas —y esto, siendo sinceros y poniendo los pies en la tierra, es lo que terminará ocurriendo—, o vamos a tener un 007 mucho más especial de lo que gustaría al tecno oligarca que pone la pasta.

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