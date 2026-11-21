La proyección internacional de Guitarricadelafuente sigue creciendo. El artista valenciano ha dado un nuevo paso en su carrera al convertirse en uno de los protagonistas de 'The Jennifer Hudson Show', uno de los espacios de entrevistas más destacados de la televisión estadounidense.

Su visita ha servido para promocionar 'La bola negra', la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi en la que debuta como actor, pero también para llevar al otro lado del Atlántico 'La nieve', la canción original que ha compuesto para la cinta.

La aparición no ha pasado precisamente desapercibida. Jennifer Hudson recibía al cantante en su plató con una presentación en la que destacaba tanto su faceta musical como su reciente salto a la interpretación.

"Mi siguiente invitado es un talentoso cantante y compositor español que ha debutado como actor en 'La bola negra', que tiene serias aspiraciones para los Oscar. Está aquí para interpretar la canción original que escribió para la película", anunciaba antes de darle paso.

Así pues, el momento más especial llegaba con el directo de 'La nieve', que culminó con una ovación por parte del público asistente. Una actuación que permite dar visibilidad internacional a una de las piezas fundamentales de la película y que llega en un momento especialmente importante para el proyecto de Los Javis, que está generando expectativas de cara a la próxima temporada de premios.

Ya durante la entrevista, Guitarricadelafuente dio a conocer el proceso creativo de 'La nieve', una composición que desarrolló mientras rodaba la película. No fue un trabajo inmediato: necesitó conectar con las emociones de Sebastián, su personaje en el filme, para encontrar el camino hacia la canción. "No fue hasta casi el último día de rodaje que pude, igual que él en la película, canalizar mi frustración a través de la música para liberarla de alguna manera. Fue precioso", ha confesado.

Su nombre artístico

Pero la música no fue el único asunto de conversación. Hudson y el artista ya se conocían de un encuentro anterior en la Academy Museum Gala, donde el valenciano había actuado ante diferentes personalidades del mundo del cine. "Fue uno de mis momentos favoritos de la noche", recordaba la presentadora, cantante y actriz. También tuvo palabras de reconocimiento para su trabajo como Sebastián en 'La bola negra', calificándolo de "fabuloso" y destacando su "excelente trabajo".

La entrevista también ha permitido conocer mejor el origen de su nombre artístico. "La Fuente es mi apellido y el nombre de la calle en la que crecí, y allí se llama guitarrica a las guitarras pequeñas", explicaba. Una elección que, según sus propias palabras, representa una manera de reconocer sus raíces y la relación familiar que siempre ha mantenido con la música.

Una visita televisiva que demuestra cómo 'La bola negra' está llevando a Guitarricadelafuente a nuevos escenarios, sin dejar de lado aquello que le ha convertido en una de las voces más personales de la música española actual.

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