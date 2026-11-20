Cada vez queda menos para que Denis Villeneuve llegue más lejos que nunca y que nadie a la hora de llevar ‘Dune’ al cine. Su visión para el universo de Frank Herbert ha tenido buen acomodo en el blockbuster contemporáneo y ha calado bastante en el público, haciendo digerible y estimulante todo un mundo de poder, religión, corrupción y sustancias alucinógenas.

En cierto modo ha hecho parecer fácil lo que ha logrado, pero las propias dimensiones de la novela y sus ideas volvieron durante muchas décadas el adaptarla una empresa suicida. Lo tuvo que sufrir en sus entrañas el propio David Lynch con una versión de ‘Dune’ que se pasó casi toda su vida rechazando.

Especia espacial

Aunque hay suficientes cosas apreciables en esta película de ciencia ficción destartalada y trotona para no considerarla el fracaso absoluto que durante largo tiempo fue catalogado. Kyle MacLachlan une por primera vez su camino con el del genio en esta space opera que, además de poder verse en streaming a través de Filmin, regresa temporalmente a las salas de cines.

Con el encargo de tomar el planeta Arrakis para mantener la producción y recolección de especia, la sustancia más valiosa de la galaxia, la familia Atreides se aleja de su planeta natal con la sensación de tener una diana en su espalda. Los Harkonen querrán recuperar su antiguo puesto y los fremen, la población local, serán un complicado aliado a la hora de descubrir los secretos de este planeta.

Lynch se enfrenta a una inmensa cantidad de retos aquí. Por un lado está reinterpretar un material con el que apenas tiene verdadera conexión, por lo que opta por una aproximación tan literal que los monólogos internos son plasmados casi tal cual en voces en off. Luego está el tener que lidiar con las expectativas comerciales de Dino de Laurentiis, que consideraba que por ser influencia aquí estaba la siguiente ‘Star Wars’.

‘Dune’: alucinado espectáculo

Pero Lynch ya rechazó ‘Star Wars’, y aquí hace también un esfuerzo que se aleja de la aventura sensacional de dicha saga. Hay una aproximación grotesca y juguetona a los rincones más crueles del universo, como la esfera del emperador y los Harkonnen, y hay una curiosidad espiritual por todo lo que rodea a la especia.

A favor de esta ‘Dune’ está también en cómo se aproxima al forzoso viaje de joven a adulto de su protagonista, al que comprende mejor de lo que el propio Lynch es capaz de darse crédito. Sus cambios con el material, que intenta condensar en película de dos horas, son cuanto menos cuestionables, pero hay también amagos de sentido de la maravilla y textura cinemática muy apreciables.

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