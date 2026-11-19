La vuelta de Belén Esteban a la casa de 'GH VIP' ha sido uno de los grandes reclamos del estreno de la novena temporada del reality de Telecinco. Sin embargo, quienes esperaban verla competir desde el primer momento por los 100.000 euros de premio se han encontrado con una sorpresa: la ganadora de la tercera edición no es, por ahora, concursante oficial tal y como habían anunciado. Su participación esconde una misión especial y una decisión que todavía está en sus manos.

Jorge Javier Vázquez ha sido el encargado de explicar las condiciones de este regreso tan esperado. La colaboradora ha entrado en las instalaciones como infiltrada de la organización con un cometido que promete dar bastante juego durante las primeras semanas de convivencia. Su principal responsabilidad será custodiar el maletín con los 100.000 euros, el premio que consiguió en su anterior paso por el formato, e impedir que alguno de sus compañeros se haga con él.

Pero no será su única tarea. La Esteban también ha tenido que ejercer de ganadora del reality para protagonizar una primera ronda de nominaciones que ha desconcertado a los habitantes de la casa. En esta ocasión, ha sido ella quien ha elegido a los cuatro nombres que, aparentemente, se encuentran en peligro: Raquel Bollo, Karmele Marchante, Pipi Estrada y ella misma.

Una selección que, en realidad, no tendrá consecuencias para los concursantes, puesto que se trata de una nominación ficticia. La propia Esteban explicaba el motivo de incluirse entre los señalados: "Para comprobar si la gente me sigue apoyando". Una frase que deja entrever que su futuro en esta edición también dependerá de la respuesta de los espectadores.

Será su decisión

Y es que detrás de este papel de infiltrada existe una propuesta mucho más ambiciosa por parte de Telecinco. La cadena quiere que Belén dé un paso más y acepte convertirse en concursante de pleno derecho, algo que supondría uno de los grandes movimientos de esta novena edición. El programa ha aprovechado su entrada para poner sobre la mesa una decisión que deberá meditar mientras cumple con su cometido.

Karmele Marchante, Belén Esteban y Raquel Bollo en 'GH VIP 9'

Vázquez no ha ocultado su intención de convencerla. "Tú y yo se lo debemos a España", le ha dicho durante el estreno, apelando al vínculo de ambos con el formato y a la expectación generada por su regreso.

Por el momento, la presencia de Belén Esteban tiene una doble vertiente. Si finalmente acepta la propuesta, podrá volver a luchar por la victoria en el concurso que ya ganó. Si decide mantenerse al margen, continuará colaborando con la organización desde dentro, moviendo información y provocando situaciones que alteren la convivencia. Además, su participación no se limitaría a la casa: también estará presente cada jueves en las galas como colaboradora.

Así, el fichaje que muchos daban por hecho como concursante arranca con interrogantes. Telecinco, a la desesperada en una terrible crisis de audiencia, tiene claro que quiere a Belén Esteban compitiendo, pero la última palabra todavía no está dicha.

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