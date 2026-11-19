La sexta temporada de 'Solo asesinatos en el edificio' llevará a Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) bastante más lejos de su querido Arconia. Después de resolver un nuevo caso y descubrir quién estaba detrás del último asesinato, el trío tendrá que abandonar Nueva York para viajar hasta Londres, donde les espera una investigación que promete poner a prueba sus habilidades como detectives aficionados.

La serie de Disney+ ya ha presentado el tráiler de sus nuevos episodios, que volverán a contar con un reparto repleto de rostros conocidos y una buena dosis de humor, misterio y personajes excéntricos. Entre las incorporaciones destacan nombres como David Tennant, Martin Freeman, Olivia Colman y Nicola Coughlan, además del regreso de Meryl Streep.

Un nuevo crimen nos lleva a Londres

La quinta temporada terminó dejando una nueva víctima en el Arconia: Cinda Canning (Tina Fey), la famosa podcaster de crímenes reales que sirvió de inspiración para Charles, Oliver y Mabel. Su muerte será el punto de partida de la siguiente investigación, que llevará al trío hasta Reino Unido para reconstruir los últimos pasos de la mujer y descubrir quién acabó con su vida.

Según la sinopsis oficial, los protagonistas tendrán que adentrarse en el particular universo de los misterios británicos, rodeados de sospechosos tan intrigantes como excéntricos.

Una aventura que también recuperará a varios rostros conocidos de la ficción, entre ellos Michael Cyril Creighton, Da'Vine Joy Randolph y Meryl Streep, y que sumará a intérpretes como Olivia Colman, David Tennant, Nicola Coughlan, Martin Freeman, Jim Broadbent, Jodie Whittaker, Peter Capaldi, Richard Ayoade, Jennifer Saunders, Simone Ashley, Rhea Norwood, Matthew Beard, Sharon Horgan, Richard E. Grant, Geri Halliwell-Horner, Lesley Nicol y Jane Horrocks.

Uno de los fichajes que más llama la atención es el de Martin Freeman, cuyo personaje parece tener una relación bastante complicada con Charles. En el tráiler podemos verlo interpretando una especie de versión británica del famoso detective televisivo al que da vida Steve Martin.

Sin embargo, no parece tener precisamente una opinión demasiado buena sobre su homólogo estadounidense, al que considera un farsante y un charlatán. Su actitud provoca la indignación de Mabel, que no está dispuesta a permitir que nadie se meta con su compañero. "Odio a este tipo. Nadie se burla de nuestro Charles excepto nosotros", le dice a Oliver, que no puede evitar reírse ante la situación.

La temporada también contará con el regreso de Meryl Streep, que vuelve a formar parte del reparto después de su incorporación en la tercera entrega. A ella se suman nombres tan reconocibles como Olivia Colman, David Tennant y Nicola Coughlan, que acompañarán a Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez en esta nueva aventura. La serie mantiene así su tradición de incorporar intérpretes muy conocidos a cada temporada, aunque esta vez el cambio de escenario promete dar un aire diferente a la investigación.

La sexta temporada de 'Solo asesinatos en el edificio' llegará a Disney+ España el martes 8 de diciembre de 2026, con dos episodios de estreno. A partir de entonces, se estrenará un nuevo capítulo cada martes.

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