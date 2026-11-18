Interpretar durante años a personajes vinculados a una de las historias religiosas más conocidas del mundo no tiene por qué dejar intacta la manera de entender la fe. Vanessa Benavente y Abe Bueno-Jallad llevan varias temporadas formando parte de 'The Chosen (Los elegidos)', la serie que se acerca a la vida de Jesús desde la perspectiva de quienes lo acompañaron, y esa experiencia también les ha llevado a reflexionar sobre sus propias creencias.

Con motivo de su estreno en España el 17 de noviembre en acontra+, ambos actores han hablado de cómo ha influido el proyecto en su manera de vivir la espiritualidad. Sus respuestas parten de lugares distintos, pero comparten una misma idea: que la fe no tiene por qué ser una certeza inamovible ni una meta imposible de alcanzar.

La fe, las dudas y formar parte de algo más grande

Abe Bueno-Jallad reconoce que trabajar en 'The Chosen' le ha enseñado que cuestionar la propia fe también puede formar parte de ella. Para el actor, mantener un diálogo con sus creencias y preguntarse qué encaja y qué no encaja resulta más accesible que intentar alcanzar un ideal inalcanzable. La serie le ha permitido mirar de otra manera las contradicciones de las personas que aparecen en la historia y, por extensión, las de cualquiera de nosotros.

"Esta serie me ha ayudado a saber que todos somos humanos, todos tenemos nuestros fracasos, nuestras dudas, y también nuestra lealtad", explica. Su reflexión pasa por entender que los personajes no son figuras perfectas ni están libres de debilidades. También pueden equivocarse, sentir incertidumbre y enfrentarse a conflictos personales, algo que, según el actor, hace que la experiencia de acercarse a la fe resulte más cercana.

Vanessa Benavente plantea una reflexión diferente a partir de su interpretación de María. La actriz recuerda que su personaje tiene una fe inmensa y prácticamente inamovible, por lo que no siempre encuentra en ella las dudas que pueden aparecer en otros personajes. Sin embargo, hay una idea que sí ha trasladado a su vida cotidiana: la conciencia de formar parte de algo mucho más grande y de no tener el control sobre todo lo que sucede.

Para explicarlo, utiliza la imagen de un puzle. Cada persona es una pieza que ocupa un lugar concreto, pero también necesita del resto y contribuye a sostenerlo. "La veo con una conciencia de ser una pequeña pieza dentro de una historia mucho más grande", señala. Esa manera de entender la fe le permite confiar en que tiene un espacio y una responsabilidad dentro de esa historia, sin asumir que todo depende de ella.

La actriz reconoce que esa perspectiva le aporta tranquilidad, especialmente en su vida como madre de dos niñas pequeñas, una etapa en la que es fácil preocuparse constantemente por lo que pueda ocurrir. "La confianza de que yo solo tengo que hacer lo que hasta donde yo puedo hacer, traer mis peces y mis panes y no más, y todo al final tendrá que suceder como tenga que suceder", explica.

La entrevista completa a continuación:

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