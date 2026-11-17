Muchas veces, y de forma casi inconsciente, cometemos el error —y tiro la primera piedra, porque no estoy libre de pecado— de centrar plenamente nuestra atención sobre la imagen a la hora de experimentar —que no ver— un largometraje, olvidando por momentos que el cine es un medio audiovisual y dejando en un injusto segundo término a un apartado sonoro casi tan importante como el plástico.

Rugidos y decibelios

Uno de los últimos casos que ilustran a la perfección la importancia de un buen diseño y montaje de sonido es la gigantesca 'Godzilla Minus Zero'; la ambiciosa secuela de 'Godzilla Minus One' que, como suele ocurrir con buena parte de las continuaciones, ha apostado por el más grande y mejor para superar a su predecesora. En esta ocasión, esto también ha implicado subir considerablemente el nivel de decibelios de las criaturas que circulan en pantalla.

Durante una entrevista con IndieWire, su director Takashi Yamazaki ha hablado extensamente sobre la intensidad de los rugidos de los kaijus de su última cinta, haciendo alusión a un tema que suele pasarse por alto al pensar en un gran formato como el IMAX: es mucho más que una relación de aspecto y una superficie de proyección de gran tamaño.

Cuando la gente oye el término IMAX, tiende a centrarse en los aspectos visuales y en las imágenes. Aunque eso es comprensible, la capacidad de IMAX para reproducir diversos sonidos y crear una experiencia sonora es asombrosa y está infravalorada. Cuando el equipo y yo decidimos rodar Godzilla Minus Zero en IMAX, vimos muchas películas para prepararnos, y, independientemente de la película, recuerdo que salía de cada sesión sintiéndome profundamente conmocionado.

Con su diseño de sonido y la potencia del IMAX, el japonés aspiraba a hacernos sentir un temor y una tensión casi primitivos.

Quería evocar esa misma emoción. Cuando los kaiju rugen en esta película, quería que el público experimentara una sensación de miedo muy real. Pienso en cuando éramos monos y los depredadores nos perseguían. Ese es el tipo de miedo que quería que la gente experimentara, esa sensación de estar en plena naturaleza y sentir tensión porque oyes el rugido de algo que te perseguiría y te devoraría».

Y es que, para Yamazaki, la amenaza de los monstruos gigantescos que comparten universo con Gozdilla es más potente en lo sonoro que en lo visual.

En muchos sentidos, creo que la amenaza sonora era mayor que la visual en aquellos tiempos en los que nos encontrábamos con depredadores. Cuando fuimos a grabar los sonidos de los kaiju en la presa y los emitimos allí, queríamos captar específicamente cómo esos sonidos rebotaban en el entorno, en los árboles y en la atmósfera. Creo que lo que ese proceso nos aportó fue que tomó a estas criaturas fantásticas y las trajo al mundo real. Antes de ver a los kaiju, los oyes, de forma muy parecida a como quizá huíamos de los depredadores cuando éramos monos.

Siempre que recomiendo una película haciendo alusión a cierta necesidad de verla en una sala de cine menciono la importancia de una pantalla a gran escala y un sistema de sonido lo más atronador posible, de esos que hacen temblar butacas y cajas torácicas. Al final del día, sin un equilibrio entre ambos, el espectáculo cala menos hondo de lo que debería, y 'Godzilla Minus Zero' lo deja claro cristalino.

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