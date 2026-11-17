No puedo negar que 'Los juegos del hambre' ocupa un lugar bastante especial en mi vida. Mi adolescencia estuvo marcada por esta saga, por las novelas de Suzanne Collins, por las películas y por todo lo que significaba volver a Panem cada vez que se anunciaba nueva entrega. Por eso, cuando leí 'Amanecer en la cosecha', me encontré con una historia que me conquistó y que me recordó por qué me había gustado tanto este universo desde el principio.

Dirigida de nuevo por Francis Lawrence y protagonizada por Joseph Zada como el joven Haymitch, junto a un reparto en el que también encontramos a Whitney Peak, Mckenna Grace, Jesse Plemons, Elle Fanning y Ralph Fiennes, la película se enfrenta al reto de ampliar un universo muy querido sin quedarse a la sombra de sus predecesoras. Se estrena el 20 de noviembre en cines.

Haciendo justicia

Una de las cosas que más me han gustado de la película es la atención que han prestado en cada detalle. No siempre es fácil trasladar una novela a la pantalla, especialmente cuando tienes una historia que funciona tan bien sobre el papel y unos personajes con los que el lector ya ha establecido una conexión. Sin embargo, creo que han sabido encontrar el equilibrio. La película recoge los momentos más importantes, respeta el desarrollo de la historia y consigue transmitir buena parte de las sensaciones que experimenté durante la lectura.

No tengo la impresión de estar viendo una versión descafeinada del libro ni una película que se limite a utilizar los nombres de sus personajes para contar algo diferente. Al contrario, se nota que hay un interés real por conservar su esencia. También ayuda muchísimo la ambientación, que vuelve a transportarnos a ese Panem que tantos conocemos y que sigue teniendo una capacidad enorme para atraparte.

Y por lo general, el reparto también está a la altura, aunque aquí tengo algún que otro pero. Creo que los actores hacen un trabajo estupendo y consiguen dar vida a unos personajes que ya tenían muchísima personalidad en la novela, pero he disfrutado bastante más de los secundarios que del protagonista.

Me ha faltado ese punto de carisma o intensidad que necesitaba para terminar de conectar con él y teniendo en cuenta el peso que tiene en la historia y lo mucho que me interesaba su recorrido en el libro, esperaba que me conquistara un poquito más.

Sin embargo, a pesar de eso, el conjunto funciona. La película tiene ritmo, sabe mantener el interés y consigue que una historia que ya conocía y que había disfrutado vuelva a sorprenderme. Y creo que ese es uno de los mayores méritos de la adaptación, que no necesita reinventar la novela ni buscar grandes cambios para justificar su existencia. Entiende que tiene entre manos una historia muy potente y confía en ella.

Dejando la crueldad a un lado

Lo que sí he echado de menos es una representación más explícita de la violencia. ‘Amanecer en la cosecha’ es una novela especialmente dura y buena parte de su impacto está precisamente en cómo Suzanne Collins retrata la brutalidad de los Juegos, las consecuencias físicas y psicológicas de lo que ocurre y la deshumanización a la que se somete a sus participantes.

Durante la lectura hay momentos realmente desagradables, no necesariamente porque busquen impresionar al lector, sino porque te hacen comprender hasta qué punto los Juegos son una auténtica barbaridad. Y la película conserva esa atmósfera, pero creo que en determinados momentos se queda algo corta a la hora de mostrarla. No necesito que todo sea más gráfico por el simple hecho de serlo, pero sí creo que algunas escenas habrían ganado fuerza si se hubieran atrevido a ir un poco más lejos.

Y aquí es donde me surge la duda de hasta qué punto suavizar esa violencia hace que la adaptación sea peor. La película sigue funcionando y consigue transmitir buena parte de la oscuridad de la novela, pero sí que pierde parte de esa incomodidad que hacía que el libro resultara tan impactante. En una historia como esta, la violencia no es un simple recurso narrativo, sino una parte fundamental de lo que Suzanne Collins quiere contar.

Aun así, mis sensaciones son bastante positivas. He disfrutado mucho volviendo a Panem, me ha gustado comprobar lo bien que han entendido el libro y, aunque tengo algunas pegas, creo que estamos ante una adaptación que hace justicia a la novela. Quizá también tenga que ver con todo lo que significa esta saga para mí, pero reencontrarme con este universo y sentir que todavía tiene historias capaces de emocionar ha sido un gran regalo de esta película.

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