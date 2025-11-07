Esta película es lo más parecido a un crossover entre 'Los juegos del hambre' y 'Crepúsculo' que vamos a ver jamás, pero Jennifer Lawrence manda un aviso a los fans

Nunca pensé que vería a Katniss Everdeen y Edward Cullen compartiendo pantalla, pero al final se han alineado los astros. La nueva película de Lynne Ramsay los ha reunido en 'Die My Love' y el resultado es, cuanto menos, curioso. Especialmente para aquellos que hemos crecido con las sagas de 'Los juegos del hambre' y 'Crepúsculo'.

La película no me terminó de convencer del todo por su ritmo irregular y la manera en la que se juega con el tono tan asfixiante, pero hay algo fascinante en este encuentro entre dos iconos de la cultura pop que ahora se mueven en terrenos mucho más oscuros.

Como si fuera un fanfic... Más o menos

Durante su visita a 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', Jennifer Lawrence ya se adelantó a la reacción de los fans que podrían fijarse en el crossover entre ambos universos de fantasía. La actriz se lo tomó con humor y también advirtió: "Me preocupa mucho que la gente corra al cine pensando que es como un fanfic de Katniss y Edward, porque no lo es. Es una obra de arte muy peculiar, casi poética".

Lawrence insistió en que 'Die My Love' no tiene nada que ver con esas sagas que marcaron a una generación: "Es genial, pero si esperas un fanfic, te vas a llevar una gran decepción". Y tiene razón, porque el filme es un viaje incómodo a la mente de una mujer en crisis, muy alejado de cualquier historia de amor.

Aun así, el magnetismo entre Lawrence y Pattinson es innegable. Su química no pasa por lo romántico sino por la tensión emocional y es lo que ancla la película cuando parece insostenible. Verlos compartir pantalla -ella con su energía volcánica, él con su calma melancólica- es una experiencia que resulta hipnótica.

'Die My Love' se estrena en cines el 14 de noviembre y aunque no es una película fácil ni para el gusto de todos, puede servir como el crossover en el que muchos hemos pensado alguna vez. A mí solo por eso ya me mereció la pena el viaje.

En Espinof | La directora de 'Crepúsculo' esperaba la misma recompensa que los hombres por lograr un exitazo. Lo que recibió fue "un mini-cupcake"

En Espinof | 'Crepúsculo' está envejeciendo de una forma muy rara. Esta escena parece haberse rodado en un rincón de la Unión Soviética