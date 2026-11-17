Tras 'Kaguya-sama: Love is War' y 'Oshi no Ko', Aka Akasaka se puso manos a la obra para pasarse a la fantasía con un nuevo manga. En esta ocasión contaba con Ajichika, el dibujante de 'Record of Ragnarok', a los pinceles, lo que prometía ser una colaboración de altura para marcarse un exitazo inevitable.

Sin embargo, 'Märchen Crown' ha tenido un recibimiento más bien tibio, y su final ha tenido que acelerarse tras un año de intentonas.

Es lo que hay

'Märchen Crown' ya tuvo un inicio un tanto complicado. Akasaka había enfurecido a sus fans anteriormente, tanto con el final de 'Kaguya-sama: Love is War' como con el de 'Oshi no Ko', con los lectores acusándole de cerrar abruptamente las tramas para pasar página cuanto antes.

Así que tras estas decepciones, muchos lectores decidieron pasar de largo de su nuevo manga, con un cierto aire de boicot por el camino. Además, a 'Märchen Crown' le costó encontrar a su público durante las primeras semanas en publicación, y tras enfrentarse a un hiato veraniego se confirmó que el manga entraba en su arco final.

Por lo menos, 'Märchen Crown' ha tenido unos mesesecitos para poder encarar su desenlace y que no se sienta demasiado abrupto. Pero contar con dos autores reputados en el equipo creativo no ha servido de nada, porque tras un año de intentar encandilar a los lectores en la editorial Shueisha han decidido cancelarla fulminantemente.

El número final de 'Märchen Crown' se publicará en la Weekly Young Jump de esta semana, que sale a la venta el próximo 19 de noviembre. Por desgracia, este retelling de fantasía oscura de la historia de Rapunzel no ha conseguido convencer, o quizás ha sido presa de la mala fama de su guionista llevándose un mal guillotinazo antes de tiempo.

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