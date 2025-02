Los creadores de 'Oshi no Ko' y 'Record of Ragnarok' unen fuerzas en un nuevo manga. Un romance de fantasía que arranca el mes que viene

Hace unos meses vimos cómo 'Oshi no Ko' llegaba a su final, aunque no vino libre de polémicas y algunos fans acusaron al guionista de Aka Akasaka de querer correr un tupido velo para centrarse en su nuevo manga.

La cosa va de romance

Y es que el creador de 'Kaguya-sama: Love is War' y 'Oshi no Ko' ya tiene un nuevo proyecto por delante como guionista. Aunque en este caso cuenta con el arte de Ajichika, el dibujante de 'Record of Ragnarok', y con Aoi Kujira como compositor de la historia principal.

Poquito a poco vamos sabiendo más sobre este proyecto, 'Maerchen Crown', que por lo visto se ambientará en un mundo de fantasía y tendrá como tema central el romance entre un príncipe y una princesa unidos por su destino. Así que tanto Akasaka como Ajichika cambian bastante de registro para su nuevo proyecto conjunto, aunque igual nos pegan alguna sorpresa más allá de este planteamiento.

'Maerchen Crown' empezará a publicarse en la revista Weekly Young Jump del 20 de marzo, así que muy pronto tendremos más detallitos sobre el nuevo manga de Akasaka.

Y sobre si el creador de 'Oshi no Ko' piensa volver a coger un lápiz, la verdad es que no tiene pinta. Tras el final de 'Kaguya-sama: Love is War', Akasaka dejó claro que pensaba retirarse como dibujante para centrarse en su faceta de guionista, y por ahora está cumpliendo.

