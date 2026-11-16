Aun recuerdo, décadas después de ver por primera vez en VHS la película animada de 'El señor de los anillos', la impresión que me daban los nazgûl. Aquellos jinetes espectrales a las órdenes de Sauron eran material propicio para pesadillas de los más pequeños.

Así que, cuando en 'El Señor de los anillos: los anillos de poder' Sauron se puso a forjar los anillos destinados a los hombres, tenía mucha curiosidad por ver el momento en el que aparecerían las versiones "carnales" (por decirlo de alguna manera), de estos villanos. Lo que no me esperaba es que usaran para denominarlos otro nombre. Similar, sí, pero distinto.

Algo que sucede nada más comenzar la temporada 3 de la adaptación de los apéndices (y algo más) de 'El Señor de los Anillos'. Después de un encuentro de Galadriel (Morfydd Clark) y aliados con uno de ellos, el nombre que se pronuncia no es nazgûl, sino naznagôl.

Naznagooool en las Gaunas

Un cambio que, si bien puede resultar chocante, tiene bastante lógica. El caso es que la serie nos recuerda en ese momento que estos portadores del anillo no se han convertido, todavía, en los espectros que atormentarían a Frodo y compañía (del anillo) miles de años después.

De esta manera, si nazgûl significa "espectro del anillo" y todavía no lo son, los guionistas de la serie necesitaban otra forma de llamarlos. Así lo justificó en su momento el cocreador de 'Los anillos de poder' J.D. Payne hablando para Empire:

«Nos encantar repasar lo que inspiró a Tolkien. Él partía del lenguaje. El lenguaje se volvió el andamio sobre el que se sostiene el mito. La palabra Nazgûl significa "espectro del anillo" en la lengua negra de Mordor. Pero antes de que fuesen espectros del anillo, sabemos que eran hombres. Así que fuimos capaces de deducir que en la lengua negra "nagôl" podría significar "sirviente". Por tanto, "Naznagôl" significa literalmente "sirviente del anillo".»

Ahora falta ver cómo la corrupción va acabando con estos nueve destinatarios, de los cuales conocemos poco menos de la mitad. A partir de aquí estamos entrando en el terreno intermedio entre lo que conocemos (spoilers, claro) y las especulaciones de los fans.

Tras el encuentro de Galadriel con el naznagôl del primer episodio, esta determina que debe tratarse del rey de Lossoth (Paul Hickey). La conversación apunta que este es nuevo, por lo que hay otros ya en circulación, uno de ellos siendo el ya visto rey de Harad (Cyril Nri). Durante lo visto esta temporada se entregan dos anillos: uno a Khamûl (Zubin Varla), que se autoproclama rey del este; y otro a Theo (Tyroe Muhafidin).

Quedan por repartir un puñado, si nos fiamos del cofrecito que los guarda: sabemos, porque así lo determinó Tolkien, que unos dos o tres acaban en manos (en dedos, técnicamente) de númenóreanos. La teoría principal es que uno de ellos es Belzagar (Will Keen) y el otro Kemen (Leo Wadham). Incluso se habla de que alguno de esos anillos ya estaría en posesión de su portador.

Esto, sin contar con el hecho de que uno se convertirá en el celebérrimo Rey brujo de Angmar. Pero, como siempre, habrá que esperar.

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