En 11 días llega a Netflix la nueva película de Belén Cuesta y Karra Elejalde. Adapta una novela de Fernando Aramburu y ya puede verse en cines

La apuesta de Netflix por el cine español este años no se limita solo a la distribución internacional en streaming de 'La bola negra', sino que se extiende a un amplio catálogo de largometrajes producidos en nuestro país y protagonizados por estrellas nacionales en tonos muy diversos. El próximo ejemplo de ello llegará el 27 de noviembre con el estreno de 'El niño', la adaptación de la novela homónima de Fernando Aramburu, que acaba de pasar por las salas de cine y parece estar cosechando una notable acogida.

'El niño' narra la historia de Mariaje (Belén Cuesta) y Nicasio (Karra Elejalde), madre y abuelo de uno de los niños que fallecieron en la explosión de gas en un pueblo de Vizcaya en octubre de 1980. Es decir, relata una tragedia real que conmocionó a España, y cambió las vidas de todos los implicados para siempre. "En un viaje marcado por emociones inesperadas, Mariaje y Nicasio buscan y encuentran su propia forma de superar la pérdida", agrega la sinopsis del film lanzada en un comunicado por Netflix.

Los ganadores del Goya Belén Cuesta y Karra Elejalde se han puesto en esta película a las órdenes del director y guionista Mariano Barroso para dar vida a estos dos personajes en una historia sobre el duelo, la memoria y las formas de enfrentarse a la ausencia. Barroso, recordemos, fue Presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, y llevaba desde 2013, con 'Todas las mujeres', sin estrenar película, aunque en 2023 lanzó en Prime Video la serie de 'Los Farad'.

Una tragedia real en la que murieron 50 niños

Fernando Aramburu, autor de Patria, magistralmente adaptada a la pequeña pantalla por HBO, publicó en 2024 la novela homónima en la que se basa El niño. Y, por si no estás al tanto del trágico suceso que inspira la historia, la ficción nos traslada 40 años atrás, cuando una explosión de gas en un colegio de Ortuella, muy cerca de Bilbao, acabó con la vida de 50 niños y tres adultos. Un suceso que evidentemente conmocionó al país y que no ha sido olvidada, mucho menos por aquellos que lo vivieron de cerca.

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