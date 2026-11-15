Con 9 años debutó en una película dirigida por su padrastro. Hoy es una de las actrices más famosas del mundo

El mundo del cine está repleto de actores que lograron entrar en Hollywood gracias a sus famosos padres. Luego ya dependió de esas personas asentarse o caer en el olvido, pero en el caso que ahora nos ocupa es indudable que sucedió lo primero, ya que Dakota Johnson debutó con apenas 9 años en 'Locos en Alabama', la película dirigida por su padrastro Antonio Banderas y protagonizada por su madre Melanie Griffith.

Su experiencia en 'Locos en Alabama'

'Locos en Alabama' cuenta la historia de Peejoe, un chaval de 12 años cuya vida sufre un vuelco cuando su vía Lucille (Griffith) se marcha a Hollywood después de haber matado a su marido. Por si eso no fuera poco, todo se complica aún más cuando ve como el sheriff mata accidentalmente a un niño negro...

Imagen promocional de 'Locos en Alabama'

El papel de Dakota Johnson en 'Locos en Alabama' no va mucho más allá de lo anecdótico, ya que interpreta a Sondra, una de las hijas de Lucille. Curiosamente, su hermana en la vida real Stella del Carmen también realiza un papel similar, siendo lo que se comentó mucho más en la prensa española de la época. Sin embargo, la que acabó haciendo carrera como actriz fue la hijastra de Banderas.

La propia Johnson recuerda años después que "todavía me acuerdo de todas mis líneas de diálogo, porque solo tenía tres frases, pero me lo tomé muy en serio. Hasta pedí practicar con el coach de voz. Fue muy divertido, salvo porque mi hermana pequeña también hizo ese papel, siendo casi un bebé. Tendría un año y medio. Y cada vez que Antonio gritaba acción, se asustaba. Y se ponía a llorar durante toda la toma. Antonio gritaba "Corten", se acercaba a Stella y ella se ponía bien y contenta. Creo que le daba miedo cuando gritaba acción y yo era quien la tenía en brazos todo el rato".

El ascenso definitivo de Dakota Johnson

Dakota Johnson en 'La red social'

Esa primera experiencia no tuvo continuidad en Hollywood, pero Johnson tenía claro que el mundo de la actuación era lo suyo, por lo que estudió interpretación tras acabar el instituto y apenas tenía 20 años cuando David Fincher la seleccionó para hacer un pequeño papel en 'La red social'.

Ella siguió trabajando a buen ritmo desde entonces, participando en títulos como 'Infiltrados en clase' o 'Need for Speed', siendo además la protagonista femenina de 'Ben and Kate', una comedia televisiva estrenada en 2012 que no llegó a tener segunda temporada. No obstante, cuando todo cambió para siempre fue al ser seleccionada para dar vida a Anastasia Steele en la adaptación cinematográfica de 'Cincuenta sombras de Grey'.

La trilogía basada en los libros de E.L. James sigue siendo el mayor éxito comercial de Johnson con mucha diferencia, pero desde entonces ha tenido una carrera de lo más variada, incluyendo títulos con mayor ambición artística como sus dos colaboraciones con el cineasta italiano Luca Guadagnino, su papel en 'La hija oscura' o esa singular comedia romántica titulada 'Materialistas'.

Dakota Johnson en 'Madame Web'

Johnson tampoco ha dejado de lado el cine más comercial, pero su apuesta más ambiciosa por el mismo se saldó con un tremendo fracaso como el que tuvo con 'Madame Web'. Más suerte ha tenido este año con 'Verity: La sombra de un engaño', el thriller erótico que ha liderado junto a Josh Hartnett y Anne Hathaway.

Además, su sinceridad le ha valido el cariño de muchos espectadores, convirtiéndose así en una de las actrices más queridas y famosas del mundo actualmente. Ya si hablamos de talento creo que nadie diría lo mismo, pero sí que se ha ganado a pulso su carrera para no ser ya nunca más considerada como la hija de alguien.

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