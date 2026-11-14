Raúl Arévalo (46 años), sobre su infancia: "Fui un niño típico de los 80, de los que alquilaban muchas 'pelis' en el videoclub"

A sus 46 años, Raúl Arévalo puede presumir de ser de los pocos del cine español que ha sido reconocido en tres ámbitos fundamentales de una película: la interpretación, la dirección y el guion. El actor madrileño ganó en 2010 el Goya a Mejor Actor de Reparto por 'Gordos' y años después completó la hazaña con los premios a Mejor Dirección Novel y Mejor Guion Original por 'Tarde para la ira'. También ha participado en series bastantes brillantes de televisión demostrando así una carrera de mucho nivel que, cuenta él, tiene su origen en su pasión de niño en los 80 por ir a un videoclub.

¿Eras un niño extrovertido o el calladito de la clase? "Por lo que me cuenta mi madre, era muy vergonzoso e introvertido, pero en el recreo me gustaba jugar al fútbol, a las chapas y a las canicas. Fui un niño típico de los 80, de los que también alquilaban muchas pelis en el videoclub", se sinceraba Arévalo en una reciente entrevista. "Me encantaban las de kung-fu y los grandes éxitos de la época: 'Karate Kid', 'Los cazafantasmas', 'Gremlins', 'Los Goonies'… De ahí pasé a Bruce Lee, Jackie Chan y Karate Kimura. Me vi todas las películas de serie B del género [risas]. Menos mal que, cuando fui creciendo, mi padre me llevaba al cine a ver cosas más elevadas", añadió el también protagonista de La isla mínima. Y ya que estamos, ¿cuál fue la primera película que fue a ver a la gran pantalla? "Recuerdo perfectamente que fui con él a ver E.T. al Capitol, en la Gran Vía de Madrid. Mi padre me cuenta que también me llevó a ver Superman, pero eso no lo recuerdo".

Esta entrevista se publicó con motivo del estreno en Movistar Plus de 'El castillo', una miniserie original inspirada en hechos reales de solo seis episodios que el compañero Mikel Zorilla definió en Espinof como un thriller seco que aborda un problema muy real. Más en detalle, se trata de una adaptación de 'El proxeneta', de Mabel Lozano, donde se aborda el auge de las redes de explotación sexual a través de una investigación que pone el foco tanto en la labor policial como en la experiencia de las víctimas.

Un 2026 de mucho nivel en su filmografía

No es la única miniserie en la que Raúl Arévalo ha participado este año. También en M+ estrenó a comienzos de 2026 la comedia 'Por cien millones', demostrando una vez más su facilidad para moverse entre registros muy distintos. Además, en la gran pantalla pudimos verlo junto a Javier Bardem y Victoria Luengo en 'El ser querido', la última película de Rodrigo Sorogoyen. Títulos que confirman el gran momento profesional que atraviesa un actor que creció alquilando películas en un videoclub.

Vía | Esquire

Imagen | 'El aviso'

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