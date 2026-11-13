Sin querer he encontrado mi nueva 'Friends'. Esta sitcom en Disney+ es desternillante y su temporada 2 tiene puntuación perfecta

Se nota bastante cuando los ejecutivos de las cadenas creen de verdad en las series que emiten y les da algo de pena que no sean más vistas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que si 'Adults' se emitiese en una de las grandes cadenas estadounidenses, o directamente en Netflix, estaríamos hablando largo y tendido de ella como la nueva 'Friends'. Lamentablemente, está pasando algo desapercibida en Disney+.

O, al menos, la serie de amigos haciendo cosas de amigos, con relaciones complicadas y tramas desternillantes mientras se intenta retratar la generación joven del momento (la Z en este caso) que falta hoy en día. Algo que pueda marcar a la generación Z tanto como 'Friends' a la X y 'Cómo conocí a vuestra madre' a los millenials (sí, salimos perdiendo un poco).

La serie tiene todos esos elementos que funcionan: chicos y chicas de diferentes aspiraciones laborales y vitales que comparten piso (casa en realidad) en lo que intentan ser adultos funcionales: el buenazo y ligeramente neurótico Samir, la de actitud responsable pero sale mal Billie, el ser de luz Paul Baker, la volátil y peculiar Issa y el encantador y extrovertido pero superficial Anton dan la bienvenida a su casa y enseguida te sientes parte de la cuadrilla.

Adultos, pero no mucho

Ese encanto, carisma y química entre ellos es clave a la hora de meterse de lleno en 'Adults'. Esta distinción de personalidad es, quizás, la mayor conexión que puede haber con la tropa formada Chandler, Monica, Rachel, Ross, Phoebe y Joey. Evidentemente, con una distancia atronadora, uno se puede imaginar a cualquiera de los unos protagonizando una de las tramas de los otros.

Y se nota que, al igual que pasaba con la primera temporada de 'Friends' (y de tantas y tantas comedias) necesitaban algo más de rodaje. Esto hace que su segunda temporada haya dado un paso de gigante en cuanto a calidad y ejecución. Cuestión que ya se ve en el especial estrenado este verano.

En una jugada pícara por parte del canal FX –cuna, por cierto, de otra seriaza de colegas 'Colgados en Filadelfia'– decidieron colar este episodio "precuela" como un nuevo piloto para la serie con esperanza de llamar a más público. De hecho, en el catálogo de Disney+ te lo encuentras como el 1x01. Y, la verdad, funciona realmente mejor que el primer episodio real de 'Adults'.

Y de aquí, la serie alcanza un nivel de excelencia envidiable en lo que profundiza más en las dinámicas entre unos jóvenes que, de verdad, si me dicen que sus intérpretes se conocen de toda la vida me lo creo. Se nota en grandísimos episodios como el cuarto (con un mapache y ácido de coprotagonistas), en donde se ve que, además de trabajar eso, han ido puliendo muy bien los chistes y los tiempos.

Si en vez de ocho episodios por temporada 'Adults' tuviese 22, me los habría devorado de una sola sentada. Así de excelente, desternillante y entretenida me parece. Su ritmo, el retrato de sus protagonistas y lo afilado de sus chistes y desarrollo de las situaciones hace que estemos ante una sitcom casi perfecta.

Por cierto, acaba de ser renovada por una temporada 3, así que les tenemos para mucho tiempo.

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