En una semana llega la temporada 2 de la 'Friends' de la Gen Z. En plena crisis de las sitcoms, me ha hecho reír a carcajada limpia

Te puede gustar más o menos, pero desde hace tres décadas, todo el que piensa en la sitcom modélica, inmediatamente imagina 'Friends'. Tanto, que en muchísimas pruebas de guion, para ver tu talento cómico, piden que inventes un cold open para la serie o el tratamiento de algún episodio. Es lógico: los 6 protagonistas tienen una personalidad y unas relaciones tan bien definidas que, durante años, han sido copiados por mil y un series que la tomaban como faro... sin hacer mucho más con ella. Hasta que llegó 'Adults'.

FriendZ

Estamos en una crisis de la sitcoms. De un tiempo a esta parte, el género parece caduco y deja la impresión de que todo quedó inventado en 'Friends', 'Cómo conocí a vuestra madre' o 'New Girl'. Sin embargo, el problema era que necesitábamos un cambio de voz: si Rachel, Ross y compañía eran la representación de la generación X, y Barney, Ted y los suyos de los millennial, ahora faltaba que los Z fueran escuchados. 'Adults' es la respuesta: utiliza los mismos trucos que las series que la preceden, pero adaptándolos a un nuevo mundo.

La pandilla de 'Adults' vive en una casa y trata de sobrevivir a la juventud en una Nueva York que les desafía constantemente, tanto laboral como amorosamente. Pero claro, los tiempos y la sexualidad han cambiado, los trabajos distan mucho de brotar en los árboles y no hay una sola persona de la Gen Z que no utilice el móvil como un anexo vital a ellos. La serie, que podría estar enmarcada en un mundo "de sitcom", habla de los intereses y problemas de toda una generación sin tratar de dar la monserga ni mantenerse blanca y pura.

'Adults', sin llegar a los límites de las series británicas (siempre mucho más libres e incontroladas) no tiene interés en mantener un perfil bajo ni dar la monserga a sus espectadores. Los protagonistas normalizan la promiscuidad sexual, los problemas mentales o las drogas sin necesidad de que se subraye que su comportamiento es nocivo: paradójicamente, la serie joven por excelencia trata a sus espectadores como, precisamente, adultos, mientras sus personajes buscan el camino en ese periodo de la vida donde cocinar un pollo asado es un éxito vital, y crees que en diez años lo tendrás todo controlado. Ay.

Jóvenes Aunque Sobradamente Preparados

Como si 'Friends', 'It's always sunny in Philadelphia', 'Impostura' y un sketch hecho para YouTube hubieran tenido un hijo, 'Adults' tiene una voz reconocible, apta para todo el mundo (abierto de mente) y que aboga por el caos juvenil como mecha que encienda la comedia más despiadada. Qué queréis que os diga: hacía tiempo que no me reía a carcajadas con una serie estadounidense nueva, pero su apuesta por el humor más puro, sin dejar de lado el carisma, el encanto y los giros de guion locos, ha hecho que me enamore de ella de manera inmediata.

Una de las claves de 'Adults' es la naturalidad de sus diálogos. Incluso en los momentos más surrealistas y extravagantes, los personajes no hablan con retintín, consciente de estar diciendo algo muy gracioso: no solo están muy bien escritos, sino que, además, las actuaciones los hacen aún más brillantes. En realidad, todo en esta serie brilla con luz propia, como un faro en el camino que indica que sigue habiendo esperanza para los formatos clásicos, sin que eso signifique que dejen de vibrar con su momento cultural. No todo van a ser series para viejos.

Con la llegada de su temporada 2 el 30 de septiembre a Disney+, quizá 'Adults' se quite sus defectos (que los tiene), refine sus puntos fuertes y pueda convertirse en la serie que siempre debió ser, llenando el vacío de todas las sitcoms de pandillas que surgieron a rebufo de 'Friends' y que necesitaban tener "un Joey" y "una Rachel" en lugar de crear sus propios protagonistas. Aquí hay una Issa, un Samir, una Billie, un Anton y un Paul Baker, cada uno con su propia personalidad, defectos y manierismos. Porque, para encontrar tu propia voz, tienes que atreverte a abrir camino por una carretera ya transitada. Con suerte, el éxito durará hasta que la Gen Alpha necesite su propia 'Adults'.

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