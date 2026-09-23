Así fue la grotesca y divertidísima primera reunión entre Zach Cregger y Austin Abrams, protagonista de 'Resident Evil'. "Parece un tío complicado"

Después de haber disfrutado de 'Resident Evil' en una sala IMAX llena hasta la bandera, con el sonido a todo volumen y con el público entregado a la causa, al fin puedo confirmar que mis presagios eran ciertos: Zach Cregger ha vuelto a obrar un pequeño milagro para amantes del género con una aventura de terror y supervivencia tan grotesca como rematadamente divertida que merece entrar directamente al Top 10 con lo mejor del año.

Mi comida con Austin

Por supuesto, semejante hazaña no está al alcance de todo el mundo, y si Cregger ha salido exitoso de la empresa para, de paso, firmar la adaptación de un videojuego a la gran pantalla más redonda de la historia, ha sido gracias a una combinación precisa de tonos y elementos que merece su propio análisis. Y es que hoy vamos a centrarnos en uno muy concreto: su acertadísimo casting.

No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que 'Resident Evil' no hubiese sido lo mismo sin un Austin Abrams que lo da todo poniéndose en la piel del sufridor Bryan. Un papel que consiguió después de colaborar estrechamente con el director en la fantástica 'Weapons' tras una reunión laboral que podríamos definir, cuando menos, como "peculiar".

Durante un vídeo promocional del largometraje producido por Vertigo, Constantin y PlayStation, Cregger explicó del siguiente modo su toma de contacto con Abrams durante una comida inolvidable en la que el actor apareció dentro del personaje que aspiraba a interpretar: un drogadicto pasadísimo de rosca. La anécdota, contada entre risas, no tiene desperdicio.

Sabía que le quería a él para hacer del drogadicto, así que quedamos para comer. Nunca había hablado con él antes. Y apareció dentro del personaje como el drogadicto.

Llegó con una camiseta asquerosa, casi no podía hacer contacto visual y estaba muy nervioso, y yo estaba en plan "¡Puede que esté intentando ofrecerte un trabajo, tío!", y él solo contestaba "Sí, bueno, tío...". Yo pensaba, "Parece un tío complicado, pero tiene la pinta perfecta".

Casi al final de la comida le solté "Vale, tío, voy a darte el trabajo", y recuerdo que se salió del personaje y dijo, "¡¿De verdad?!".

Y así, con una situación incómoda y divertida a partes iguales, no solo se moldeó un hito del cine de terror de la talla de 'Weapons'; también se ha hecho justicia a una franquicia de la talla de 'Resident Evil' con una traslación al cine para enmarcar y que captura como ninguna otra la experiencia de pasear por Raccoon City con un mando en las manos.

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