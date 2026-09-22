Confirmada la causa de la muerte de Hayden Panettiere por sobredosis de fentanilo y otras drogas

La muerte de Hayden Panettiere ya tiene una causa oficial. La actriz falleció el pasado 16 de agosto a los 36 años en Greenville (Carolina del Sur), y la oficina del forense del condado de Greenville ha determinado que se produjo de manera accidental debido a los efectos tóxicos de varias sustancias. Entre ellas se encuentran el fentanilo, el alprazolam, más conocido por su nombre comercial, Xanax, y otros medicamentos.

Según el comunicado oficial del forense que recoge Variety, la causa de la muerte se debe a los "efectos tóxicos del fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina". El informe añade que "no había signos de traumatismo" que hubieran contribuido al fallecimiento y establece que "la manera de la muerte ha sido considerada accidental".

El fentanilo es un potente opioide sintético, mientras que el 4-ANPP es un compuesto químico utilizado como intermediario en la fabricación ilegal de fentanilo. El alprazolam pertenece a las benzodiacepinas; el metocarbamol es un relajante muscular de prescripción y la quetiapina es un medicamento utilizado para tratar, entre otras afecciones, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión mayor.

Paro cardíaco

Panettiere fue encontrada inconsciente en una vivienda en la que se alojaba temporalmente. Alrededor de la 13:51 horas se recibió una llamada al 911 por un supuesto paro cardíaco. Los servicios de emergencia iniciaron las maniobras de reanimación, pero la actriz fue declarada muerta a las 14:32 horas.

Hayden Panettiere en 'Heroes'

La Policía de Greenville ya había descartado indicios de una muerte provocada por terceras personas. "La investigación preliminar no ha mostrado signos de criminalidad ni circunstancias sospechosas", señaló entonces un portavoz policial. La llamada a emergencias fue realizada por un conocido de Panettiere.

El resultado oficial llega después de varias semanas de investigación y de informaciones contradictorias sobre las circunstancias de su muerte. A mediados de septiembre, la oficina del forense todavía indicaba que la causa estaba pendiente de los resultados toxicológicos.

Una carrera marcada por 'Heroes' y 'Nashville'

La trayectoria de Panettiere estuvo especialmente ligada a la televisión. Tras dar sus primeros pasos ante las cámaras siendo todavía una niña, encontró uno de sus papeles más recordados en 'Heroes', la serie de NBC que la convirtió en un rostro popular a nivel internacional gracias a Claire Bennet, una joven con capacidad para regenerarse.

Años después llegó otro de los grandes personajes de su carrera: Juliette Barnes en 'Nashville'. La ficción musical, que se emitió entre 2012 y 2018, le valió dos nominaciones a los Globos de Oro. En la gran pantalla también dejó huella como Kirby Reed en la saga 'Scream', personaje al que puso rostro primero en 'Scream 4' y posteriormente en 'Scream VI'.

Su filmografía incluye además títulos como 'Titanes: Hicieron historia', junto a Denzel Washington, 'Soñando, soñando... triunfé patinando' y 'A por todas: Todo o nada'. Una carrera que comenzó cuando apenas tenía cinco años hasta que en 2016 se apartó temporalmente de la industria hasta su regreso en 2023

Prime Video

La actriz había hablado públicamente durante años sobre sus problemas con el alcohol y las drogas. La muerte de su hermano, le depresión post parto y las adicciones la llevaron a renunciar a la custodia de su hija en favor del padre de la menor. Sobre todo ello habló en su libro de memorias, 'This Is Me: A Reckoning', en el que también abordó de forma directa las consecuencias de crecer bajo los focos de Hollywood.

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