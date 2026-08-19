Hayden Panettiere, sobre cómo su educación la sumió en una espiral autodestructiva: "Vivía para hacer felices a los demás y yo era la última de la lista"

Ya ha pasado casi dos días desde que conocimos la horrible noticia de que Hayden Panettiere, la eterna Claire Bennet de 'Heroes', había fallecido con tan solo 36 años, pero la sensación de incomprensión desconcierto sigue estando muy presente. Y es que la actriz de Palisades ha estado presente en la pequeña y la gran pantalla desde una muy temprana edad; algo que, por supuesto, terminó pasándole factura en múltiples aspectos.

El precio de la fama temprana

Precisamente, estos problemas derivados de la fama y la exposición mediática fueron objeto de estudio y análisis en su libro de memorias 'This Is Me: A Reckoning' que se publicó justo tres meses antes de su defunción. Una obra sobre la que habló en una entrevista interesantísima con The Hollywood Reporter en la que aseguró que fue "preparada" para ser "un soldadito" y no dar negativas como respuesta a ningún ejecutivo o realizador.

Creo que es por cómo me educaron. Me prepararon para ello. Era como un soldadito y siempre lo he sido. Decir "no" nunca fue una opción. Era simplemente: "aquí tienes tus escenas, aquí tienes tu diálogo, memorízalo, respeta las marcas, haz lo que te diga el director". Yo acataba las órdenes.

La realidad de Hayden pasaba por cargar sobre sus hombros demasiadas responsabilidades y cargas por su incapacidad para plantarse cuando su mente o su cuerpo lo necesitaban.

Tuve que lidiar con todos esos años en los que siempre decía que sí a todo y no defendía mis intereses. Nunca decía «no», no me sentía cómodo haciéndolo ni diciéndole a la gente que estaba sobrecargado de trabajo. Me esforzaba al máximo para hacer todo lo que querían en el plató, pero era demasiado para una sola persona.

Este proceso de aprendizaje condujo a Panettiere a una espiral autodestructiva en la que el abuso de sustancias se convirtió en una constante. Por suerte, estas adicciones hicieron ver a la intérprete que ese modo de afrontar su oficio no era sano ni normal.

[Me di cuenta de que no era normal] cuando empecé a autolesionarme mediante el abuso de sustancias. Mi necesidad de complacer a los demás se había ido acumulando cada vez más; era ira, ansiedad y frustración. Mi vida giraba en torno a los demás, vivía para hacer felices a los demás y yo era la última de la lista. La presión fue aumentando cada vez más hasta que simplemente explotó. Empecé a buscar cualquier forma de superarlo. A veces, en terapia, dicen que, aunque parezca mentira, nuestras adicciones probablemente nos salvaron en cierto momento.

Pero todo esto no impide que Hayden Panettiere no estuviese agradecida por las oportunidades y la vida que terminó llevando.

No hay vuelta atrás, pero estoy agradecida por la posición en la que estoy y por las cosas que quiero conseguir. Me encantaría hacer acción, me encantaría producir, quiero dirigir. Me encantaría hacer comedia...

Tristemente, se nos ha terminado yendo mucho antes de poder tachar de la lista todos sus retos pendientes.

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