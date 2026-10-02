Disney+ no se conforma solo con 'Jujutsu Kaisen' y 'Dragon Ball'. Estos grandes bombazos de anime llegan ya mismo a la plataforma

Desde este verano en Disney+ se han querido poner al día engordando su catálogo de anime. Porque contaban con varias series exclusivas bien potentes del nivel de 'Bleach', 'Heavenly Delusion' o 'Star Wars: Visions', todavía se quedaba muy detrás de otras plataformas con un rincón bastante modesto.

En los últimos meses han ido llegando cada vez más series, con 'Jujutsu Kaisen' y 'Dragon Ball' liderando la avanzadilla. Pero ahora que arranca la temporada de otoño de anime en Disney+ se han marcado varios fichajes a tener en cuenta.

A ponernos al día

Si el mes pasado nos dieron la sorpresa añadiendo 'One Piece' con su doblaje clásico en castellano, en octubre llegan a Disney+ algunos de los animes más populares de los últimos años. Desde este 2 de octubre entra a la plataforma la segunda temporada de 'Mission: Yozakura Family' y además arranca la cuarta temporada de 'Tokyo Revengers', que nos mete en el arco final de la historia.

Para los próximos días también tenemos novedades: el 4 de octubre tendremos las dos primeras temporadas de 'Spy x Family' en Disney+. Por ahora la tercera temporada del anime se puede ver tanto en Crunchyroll como en Netflix, así que no hay que descartar que en los próximos meses también llegue a Disney+.

La otra gran novedad es 'Gachiakuta', que aterriza el 5 de octubre y hasta el momento era exclusiva de Crunchyroll. Uno de los animes de acción recientes que han venido pisando fuerte y que próximamente tendrá una segunda temporada.

El último gran fichaje del mes es 'Fire Force', el anime sobrenatural de bomberos que se despidió este mismo año. A partir del 18 de octubre entran a Disney+ las dos primeras temporadas de la serie, y con paciencia parece asegurado que poquito a poco el anime llegue al completo. Aunque ya para octubre tenemos anime de sobra con el que ponernos al día en Disney+.

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