Los jinetes de 'Steel Ball Run', la magia de 'Black Clover', y más dosis de boticaria. Los animes más anticipados de otoño de 2026 y dónde se pueden ver en streaming

Vamos, que nos vamos. Ya entramos en el último trimestre del año y esta temporada de anime de otoño viene cargada de algunos de los estrenos más esperados de todo 2026. El año se quiere ir con un zambombazo, y es que tenemos algunos animes que se vienen haciendo de rogar desde hace años como el regreso de 'Black Clover'.

También este otoño arranca lo nuevo de 'The Apothecary Diaries', más JoJos con la siguiente etapa de 'Steel Ball Run' y encima vuelve Goku con el remake de 'Dragon Ball Super'. Es un trimestre golosísimo para algunos de los animes más gordos del momento, pero no solo se puede vivir de las series que ya conocemos y por suerte también vienen algunas novedades con una pinta tremenda.

'Firefly Wedding' se perfila como una de las series de estreno a tener en cuenta este trimestre, al igual que el drama de ciencia ficción de 'Fool Night' y el remake de 'Magic Knight Rayearth'. Si no queremos perdernos nada, por aquí va la lista de animes imprescindibles de otoño y dónde podremos seguirlos en streaming:

Steel Ball Run - 2nd & 3rd Stage

Después de dejarnos colgados tras un espectacular primer capítulo, ahora sabemos que 'Steel Ball Run' regresa a Netflix el próximo 25 de septiembre. Con capítulos semanales y una buena temporada por delante.

Seguimos a Johnny Joestar y Gyro Zeppeli, quienes se lanzan a una intensa carrera a caballo de punta a punta de Estados Unidos. Un western imperdible con una nueva etapa completamente nueva para 'JoJo's Bizarre Adventure'.

Rompiendo el hielo - Temporada 2

Si nos gustan los animes románticos, tenemos una cita el próximo 1 de octubre en Netflix. La primera temporada de 'Rompiendo el hielo' ('Kōri no Jōheki') arrancó el pasado enero y la segunda no se va a hacer de rogar demasiado, porque va a abrir el otoño.

Aquí tenemos a Koyuki Hikawa, tiene un aspecto muy intimidante y suele dar miedo a sus compañeros. Todo cambia cuando conoce a un chico llamado Minato, que resulta ser la horma de su zapato.

The Apothecary Diaries - Temporada 3

Para arrancar el otoño, el 2 de octubre llega a Crunchyroll la tercera temporada de 'The Apothecary Diaries' ('Kusuriya no Hitorigoto' en japonés y 'Los diarios de la boticaria' en España), uno de los bombazos más gordos de los últimos años y el anime más anticipado del otoño.

En el palacio imperial, Maomao es una boticaria que comienza a servir junto a una de las cortesanas del emperador y Jinshi, un eunuco administrativo que la recluta para resolver los misterios de la corte.

Black Clover - Temporada 2

Asta regresa después de seis añazos y la segunda temporada de 'Black Clover' es sin duda uno de los platos más fuertes de todo el otoño. El 3 de octubre arranca esta nueva etapa del anime en Crunchyroll, y los trailers apuntan a que va a ser una barbaridad.

En un mundo en el que todos nacen con magia, Asta nace sin ningún tipo de poderes. Eso no le impide soñar con ser Rey Mago, y su destino cambia cuando un extraño grimorio negro cae en sus manos.

Tokyo Revengers - Temporada 4

Otra serie de regreso, porque el 3 de octubre llega a Disney+ la cuarta temporada de 'Tokyo Revengers'. Nos metemos en la recta final con el arco de 'La Batalla de las Tres Deidades', un último empujoncito antes de decir adiós al anime.

Un anime que explora el mundo de las bandas callejeras con un particular giro: viajes en el tiempo. Takemichi Hanagaki es empujado a las vías del tren, pero en lugar de morir despierta diez años antes, cuando aún era un adolescente. A partir de aquí empieza a usar sus conocimientos del futuro para intentar cambiarlo a toda costa.

Los siete caballeros del reino Marronnier

Este otoño ambién se estrena un anime de fantasía que tiene una pinta buenísima si nos gusta el género. 'Los siete caballeros del reino Marronnier' sigue a siete hermanos que son enviados como diplomáticos para representar a su país en los reinos vecinos.

Aventuras a lugares lejanos, intrigas, romance y un misterio familiar que se va desentrañando poco a poco. Se estrena el próximo 3 de octubre, aunque seguimos pendientes de su distribución internacional.

Blue Box - Temporada 2

La primera temporada de 'Blue Box' ('Ao no Hako') nos encandiló con su buenísima combinación de anime de deportes y romance de instituto. Ahora se prepara para una segunda ronda, que arranca en Netflix el próximo 4 de octubre.

Se centra en la relación de Taiki, que juega en el equipo de bádminton de su instituto, y Chinatsu, que juega en el de baloncesto. Cuando los padres de Chinatsu tienen que irse al extranjero por trabajo, ella empieza a vivir con la familia de Taiki, que está enamorado desde hace muchísimo tiempo.

Ranma 1/2 - Temporada 3

El 4 de octubre tenemos más romance en Netflix porque regresa 'Ranma 1/2' con su tercera temporada. El remake de MAPPA ha ido cogiendo más y más fuerza con cada tanda de capítulos, y este clásico vuelve con muchísima energía y un pintón tremendo.

Ranma y Akane se van a casar porque así lo han decidido sus padres. Su relación ya es complicada de por sí, pero además Ranma se convierte en una chica pelirroja cuando le cae agua fría encima.

Aoashi - Temporada 2

Dentro de los animes de deportes, tenemos encima la segunda temporada de 'Aoashi'. Uno de los mejores animes de fútbol recientes, con una visión muy acertada y realista del deporte rey para centrarse en la psicología de sus jugadores (y sus relaciones)

El próximo 4 de octubre arranca una nueva tanda de capítulos con más partidos por delante. ¡Lo tendremos en Crunchyroll!

Magic Knight Rayearth

Siguiendo con los remakes de clásicos 7 de octubre se estrena en Crunchyroll una nueva versión de 'Magic Knight Rayearth', el mítico manga de las CLAMP. Un maravilloso bariburrillo de magical girls, mechas, y anime isekai.

Hikaru Shidou, Umi Ryuuzaki y Fuu Hououji son convocadas mágicamente a otro mundo. Allí descubren que tienen poderes basados en los elementos y deben usarlos para rescatar a una princesa de un malvado sacerdote que la ha secuestrado y puesto su mundo en peligro.

Reincarnated as a Sword - Temporada 2

Este trimestre vendrá cargadito de animes isekai (como cada nueva temporada), pero uno de los más esperados es 'Reincarnated as a Sword'. Este curioso anime tiene a un protagonista que, como bien describe su nombre, se reencarna en una gigantesca espada y se va de aventuras con una chavalilla.

El próximo 8 de octubre comienza la nueva tanda de capìtulos, y podremos seguirlo en Crunchyroll.

Firefly Wedding

Dentro de las novedades más anticipadas tenemos 'Firefly Wedding', un anime histórico y romántico que viene precedido por el éxito de su manga. Satoko tiene una salud terrible, por lo que le está costando mucho encontrar esposo.

Un día es secuestrada por unos mercenarios y Shinpei Gotou tiene la misión de ejecutarla, pero entonces Satoko finge haberse enamorado de él y le propone matrimonio. Se estrena el 9 de octubre en Crunchyroll.

Dragon Ball Super: Beerus

Otro de los grandes bombazos de este último trimestre de 2026 será 'Dragon Ball Super: Beerus', un remake de 'La batalla de los dioses' que nos pone en situación para el regreso a lo grande de Goku. Una puesta al día con la franquicia para ponerla al nivel de los animes actuales con una animación mejorada.

Se estrena el 11 de octubre, y por el momento seguimos esperando confirmación oficial de su distribución en España... Aunque no nos debería sorprender si termina en AnimeBox, Crunchyroll o Netflix.

Cyberpunk: Edgerunners 2

Después de 4 años regresamos a Night City con una nueva temporada de 'Cyberpunk: Edgerunners'. Aunque en este caso se trata de una nueva historia completamente diferente a la de la primera tanda de capítulos y promete tener drama por un tubo.

'Cyberpunk: Edgerunners 2' llega a Netflix el próximo 20 de octubre, con toda la temporada lista en la plataforma desde el mismo día de su estreno.

Mi feliz matrimonio

No se trata de una nueva temporada en sí, pero 'My Happy Marriage' ('Mi feliz matrominio,' 'Watashi no Shiawase na Kekkon') tiene nuevos episodios a la vista. Se trata de una serie de tres capítulos especiales que continúan directamente la tercera temporada.

El 25 de octubre llega a Netflix lo nuevo de esta preciosa serie de época con toques de fantasía, intrigas políticas y mucho drama.

Devil's Crest

Si nos gustó 'Sword Art Online', su creador está de vuelta con un giro de terror al género de animes de videojuegos. El 6 de noviembre llega 'Devil's Crest' a Amazon Prime Video para desdibujar la frontera entre el mundo real y el virtual.

Yuuma Ashihara está fascinado por el juego de realidad virtual Actual Magic, pero cuando deja de jugar se da cuenta de que la realidad del juego y la del mundo exterior empiezan a fundirse. Y ahora Yuuma debe enfrentarse a todo tipo de peligros para sobrevivir.

Fool Night

Uno de los últimos estrenos del año será 'Fool Night', pero si nos gustan los animes de ciencia ficción lo cierto es que tiene una pinta fascinante. En un futuro lejano, el sol se ha apagado, las plantas se marchitaron y el oxígeno es un lujo. Así surge la "transfloración", una tecnología que permite a los seres humanos renacer como plantas.

Una distopia que viene de la mano de Sunrise, la casa de 'Gundam' y 'Code Geass', y SHAFT, el estudio detrás de 'Puella Magi Madoka Magica'. ¡El 26 de noviembre en Netflix!

Twisted Wonderland: Episodio de Savanaclaw

'Twisted Wonderland' es la gran apuesta de Disney por el género isekai, pero tirando de franquicias de la casa. Ya viene anticipada por el éxito del videojuego y el manga, con un adolescente japonés que es transportado a una escuela de magia muy particular.

Con escenarios y personajes inspirados en los villanos de Disney, Yuu tiene que abrirse camino en la escuela mientras trata de descubrir cómo volver a casa. La segunda temporada, 'Episodio de Savanaclaw', aterriza en Disney+ en diciembre.

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