"Es una obra maestra y muy poco conocida". Arturo Pérez-Reverte reivindica este western como una de las mejores películas del oeste de todos los tiempos

Hace unos días recordábamos cómo el escritor Arturo Pérez-Reverte señalaba que 'Rio Bravo' era la película del oeste que todo el mundo tenía que ver porque "no es un western, es el western. Lo tiene todo: a chica, el sheriff, el salón, el borracho... Lo tiene todo. El pistolero joven, los malos... Es perfecta". Ahora toca hacer una parada en otro western que ha querido reivindicar.

Fue también durante la visita de Pérez-Reverte a The Wild Project cuando quiso recomendar un título que a su juicio había caído en un olvido incomprensible. El escritor de se refería a 'La venganza de Ulzana', un largometraje de 1972 dirigido por Robert Aldrich con Burt Lancaster encabezando el reparto.

"Una película extraordinaria"

'La venganza de Ulzana' cuenta la historia de cómo Ulzana escapa de una reserva india en la que ha sido maltratado, tardando poco en pasar en sembrar el terror. En paralelo, McIntosh ayuda como explorador a la caballería de los Estados Unidos a intentar dar caza tanto a Ulzana como al grupo de apaches renegados que se han unido a su causa.

Escrita por Alan Sharp, él mismo reconoce que se inspiró en la fundamental 'Centauros del desierto' ('The Searchers'), buscando hacer su homenaje particular a John Ford, aunque, obviamente, queriendo lograr mucho más que ello con 'La venganza de Ulzana'.

Pese a recibir buenas críticas y que el propio Aldrich se sentía muy orgulloso de ella, lo cierto es que 'La venganza de Ulzana' no funcionó demasiado bien taquilla. Ese posiblemente sea uno de los motivos por lo que haya quedado algo olvidada, incluso entre algunos amantes del cine del oeste.

Eso sí, Pérez-Reverte no es uno de ellos, pues asegura que "es una obra maestra de Robert Aldrich, una película extraordinaria y muy poco conocida", haciendo especial alusión a su brutal inicio en el que llegamos a ver cómo un soldado se ve en una situación tan comprometida que su forma de lidiar con ella conlleva tener que matar a sangre fría a una mujer.

Lamentablemente, 'La venganza de Ulzana' no está actualmente disponible en el catálogo de ninguna plataforma de streaming en España. A lo que sí hay fácil acceso es al programa de 'Qué grande es el cine' que José Luis Garci dedicó en su momento a la película, lo que supone un complemente de oro a su visionado.

Por cierto, si la buscáis, estad atentos a qué versión es, pues existen dos montajes diferentes, uno supervisado por Aldrich para su estreno en Estados Unidos, mientras que Lancaster tuvo una influencia directa en el que llegó a Europa. La duración de ambos montajes es similar, pero hay varias escenas diferentes -por ejemplo, en la versión europea se elimina por completo a Aimee Eccles, que da vida a la amante india del personaje de Lancaster-.

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