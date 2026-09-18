La creadora de 'The Apothecary Diaries' tiene un nuevo anime en marcha. Un drama sobrenatural con una fracasada en una escuela de dioses

Tras el éxito de las novelas y los mangas, 'The Apothecary Diaries' ('Kusuriya no Hitorigoto' en japonés y 'Los diarios de la boticaria' en España) se ha convertido en uno de los mayores bombazos de anime de los últimos años. Ya tiene en marcha la tercera temporada de la serie, una película original para cines, e incluso un remake en acción real.

Se puede decir que Natsu Hyuuga, su creadora, ha encontrado oro. Y ahora otra obra de la autora prepara su salto a anime para seguir los pasos de la boticaria.

Adiós al palacio imperial

Se trata de 'The Failure at God School' ('Kami-sama Gakkō no Ochikobore'), que se viene publicando desde 2021 con guion de Hyuuga y dibujo de Modomu Akagawara. Ya cuenta con 15 volúmenes recopilatorios, con lo que hay material de sobra para adentrarnos en el terreno del anime.

En este caso dejamos atrás el palacio imperial para meternos en un drama sobrenatural ambientado en el Japón actual. Los kami (dioses) son humanos con poderes que aprenden a utilizar sus habilidades tras estudiar en escuelas y después trabajan en altares y templos.

La abuela de Nagi era una diosa, pero tras su muerte nadie ha podido ocupar su lugar en el templo local. Nagi nació sin poderes y ha aceptado su destino mientras busca un reemplazo, pero tras un incidente en el bosque termina siendo enrolada a la fuerza en una escuela para dioses.

Por ahora se ha dejado ver una primera imagen promocional 'The Failure at God School', pero no hay más datos sobre el desarrollo del anime. Es posible que el anime llegue a finales de 2027 o incluso ya para 2028, pero si nos gusta la obra de Hyuuga y 'The Apothecary Diaries', desde luego es un proyecto a tener en el radar de cara al futuro.

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